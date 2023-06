Екссуперник Усика Гловацький "відключив" противника в дебюті в MMA: відео нокауту

Момент нокауту, де переможець лежить на спині. Фото: YouTube-канал MMA Rocks

У Варшаві свій дебютний поєдинок у змішаних єдиноборствах провів колишній чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі поляк Кшиштоф Гловацький. Суперником колишнього боксера стала місцева зірка кулачних боїв Патрік Толкачевський, для якого це також був дебют.

Яскравий поєдинок відбувся на турнірі KSW 83, повідомляє портал Новини.LIVE.

Суперник Гловацького також є вихідцем із боксу, який зарекомендував себе в кулачних боях, де нокаутував низку серйозних опонентів, серед яких ексчемпіон Glory Сауло Каваларі.

36-річний Гловацький з перших секунд поєдинку виглядав не найкращим чином, оскільки суперник виявився краще підготовленим до кікбоксингу та боротьби. Патрік добре тримав дистанцію та атакував опонента ударами ніг. У відповідь Кшиштоф кулаками працював по корпусу.

В одному з епізодів 29-річний Толкачівський перевів бій у партер і легко зайняв зручну позицію зверху на супернику, з якої завдав безліч ударів по титулованому боксеру.

Гловацький був дуже близьким до поразки, поки, лежачи на спині, не пробив рукою в голову опонента. Толкачевськи позадкував уперед і впав — це нокаут. Зазначимо, що такі нокаути настільки рідкісні, що якби в MMA була "червона книга", то вони неодмінно були б туди занесені.

