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Экс-соперник Усика Гловацки "отключил" противника в дебюте в MMA: видео нокаута

4 июня 2023 12:25
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Экс-соперник Усика Гловацки "отключил" противника в дебюте в MMA: видео нокаута
Момент нокаута, где победитель лежит на спине. Фото: YouTube-канал MMA Rocks
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Варшаве свой дебютный поединок в смешанных единоборствах провел бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Гловацки. Соперником бывшего боксера стала местная звезда кулачных боев Патрик Толкачевски, для которого это также был дебют.

Яркий поединок прошел на турнире KSW 83, сообщает портал Новини.LIVE.

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Соперник Гловацки также является выходцем из бокса, который зарекомендовал себя в кулачных боях, где нокаутировал ряд серьезных оппонентов, среди которых экс-чемпион Glory Сауло Кавалари.

Гловацки в поединке против Александра Усика. Фото: twitter.com/ESPN

Все было близко к провалу

36-летний Гловацкий с первых секунд поединка выглядел не лучшим образом, поскольку соперник оказался лучше подготовлен к кикбоксингу и борьбе. Патрик хорошо держал дистанцию и атаковал оппонента ударами ног. В ответ Кшиштоф кулаками работал по корпусу.

В одном из эпизодов 29-летний Толкачевски перевел бой в партер и легко занял удобную позицию сверху на сопернике, из которой нанес множество ударов по титулованному боксеру.

Гловацки был очень близок к поражению, пока, лежа на спине, не пробил рукой в голову оппонента. Толкачевски попятился вперед и упал — это нокаут. Отметим, что подобные нокауты настолько редки, что если бы в MMA была "красная книга", то они бы непременно были туда занесены.

 

 

Ранее Гловацки объявил о завершении своей боксерской карьеры. В 2015-м году Кшиштоф стал чемпионом мира, победив Марко Хука. Однако через год поляк потерял титул в бою с украинцем Александром Усиком.

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