Колишній адміністратор Шахтаря очолив футбольну спілку "ДНР"

Ексадміністратор Шахтаря знайшов роботу в так званій "ДНР"
В так званій "ДНР" обрали нове футбольне керівництво. Одну із посад там отримала людина, яка раніше працювала в одному з українських футбольних грандів.
Колишній адміністратор донецького "Шахтаря" Дамір Зіннатуллін став віцепрезидентом футбольного союзу так званої "ДНР", повідомляють на сайті цієї організації.
Він став одним із чотирьох віцепрезидентів футбольного союзу. Очолив його такий собі Юрій Сироватко.
Що відомо про Даміра Зіннатулліна
Дамір Зіннатуллін працював у донецькому "Шахтарі" до літа 2017 року. Під час своєї роботи він потрапляв у серйозні скандали. Зокрема, його звинувачували у тиску на футбольних арбітрів прямо під час матчу.
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