Колишній адміністратор Шахтаря очолив футбольну спілку "ДНР"

Ексадміністратор "Шахтаря" Дамір Зіннатуллін. Фото: shakhtar.com

В так званій "ДНР" обрали нове футбольне керівництво. Одну із посад там отримала людина, яка раніше працювала в одному з українських футбольних грандів.

Колишній адміністратор донецького "Шахтаря" Дамір Зіннатуллін став віцепрезидентом футбольного союзу так званої "ДНР", повідомляють на сайті цієї організації.

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Оголошення про вибори. Фото: скриншот з сайту футбольної спілки "ДНР"

Що відомо про Даміра Зіннатулліна

Дамір Зіннатуллін працював у донецькому "Шахтарі" до літа 2017 року. Під час своєї роботи він потрапляв у серйозні скандали. Зокрема, його звинувачували у тиску на футбольних арбітрів прямо під час матчу.

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