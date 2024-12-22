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Ексадміністратор Шахтаря знайшов роботу в так званій "ДНР"

22 грудня 2024 12:50
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Колишній адміністратор Шахтаря очолив футбольну спілку "ДНР"
Ексадміністратор "Шахтаря" Дамір Зіннатуллін. Фото: shakhtar.com
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В так званій "ДНР" обрали нове футбольне керівництво. Одну із посад там отримала людина, яка раніше працювала в одному з українських футбольних грандів. 

Колишній адміністратор донецького "Шахтаря" Дамір Зіннатуллін став віцепрезидентом футбольного союзу так званої "ДНР", повідомляють на сайті цієї організації. 

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Він став одним із чотирьох віцепрезидентів футбольного союзу. Очолив його такий собі Юрій Сироватко. 

Зіннатуллін
Оголошення про вибори. Фото: скриншот з сайту футбольної спілки "ДНР"

Що відомо про Даміра Зіннатулліна 

Дамір Зіннатуллін працював у донецькому "Шахтарі" до літа 2017 року. Під час своєї роботи він потрапляв у серйозні скандали. Зокрема, його звинувачували у тиску на футбольних арбітрів прямо під час матчу. 

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ДНР спорт футбол чиновники ФК Шахтар

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Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

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