Бывший администратор Шахтера возглавил футбольный союз "ДНР"

Экс-администратор "Шахтера" Дамир Зиннатуллин. Фото: shakhtar.com

В так называемой "ДНР" выбрали новое футбольное руководство. Одну из должностей там получил человек, ранее работавший в одном из украинских футбольных грандов.

Бывший администратор донецкого "Шахтера" Дамир Зиннатуллин стал вице-президентом футбольного союза так называемой "ДНР", сообщают на сайте этой организации.

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Объявление о выборах. Фото: скриншот с сайта футбольного союза "ДНР"

Что известно о Дамире Зиннатуллине

Дамир Зиннатуллин работал в донецком "Шахтере" до лета 2017 года. Во время работы он попадал в серьезные скандалы. В частности, его обвиняли в давлении на футбольных арбитров прямо во время матча.

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