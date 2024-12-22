Бывший администратор Шахтера возглавил футбольный союз "ДНР"

Экс-администратор Шахтера нашел работу в так называемой "ДНР"
В так называемой "ДНР" выбрали новое футбольное руководство. Одну из должностей там получил человек, ранее работавший в одном из украинских футбольных грандов.
Бывший администратор донецкого "Шахтера" Дамир Зиннатуллин стал вице-президентом футбольного союза так называемой "ДНР", сообщают на сайте этой организации.
Он стал одним из четырех вице-президентов футбольного союза. Возглавил его Юрий Сыроватко.
Что известно о Дамире Зиннатуллине
Дамир Зиннатуллин работал в донецком "Шахтере" до лета 2017 года. Во время работы он попадал в серьезные скандалы. В частности, его обвиняли в давлении на футбольных арбитров прямо во время матча.
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