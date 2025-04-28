Френсіс Нганну збив дівчину в Камеруні — подробиці жахливої трагедії

Ексчемпіон UFC Нганну на смерть збив 17-річну дівчину
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі, камерунський нокаутер Френсіс Нганну опинився в центрі скандалу. Відомий спортсмен став учасником трагічного інциденту.
Про трагедію за участю Нганну повідомив портал Le Bled Parle.
Нганну потрапив у смертельну ДТП
За інформацією джерела, у столиці Камеруну Яунде під час поїздки на мотоциклі Нганну збив 17-річну дівчину.
Одразу після зіткнення Нганну намагався допомогти постраждалій і особисто доставив її в лікарню.
Дівчині зробили операцію, але вона все ж померла від отриманих травм.
Джерела стверджують, що Френсіс глибоко вражений тим, що трапилося, і взяв на себе всі медичні витрати сім'ї загиблої.
У Камеруні частина людей активно закликає притягнути Нганну до кримінальної відповідальності за ненавмисне вбивство. Однак поки що офіційні звинувачення йому не висунуто.
Нганну виграв титул UFC у 2021 році, перемігши Стіпе Міочіча. Потім він покинув організацію, підписав контракт із PFL і провів боксерські поєдинки проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, які програв.
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