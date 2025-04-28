Френсіс Нганну збив дівчину в Камеруні — подробиці жахливої трагедії

Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі, камерунський нокаутер Френсіс Нганну опинився в центрі скандалу. Відомий спортсмен став учасником трагічного інциденту.

Про трагедію за участю Нганну повідомив портал Le Bled Parle.

Реклама

Читайте також:

Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou

Нганну потрапив у смертельну ДТП

За інформацією джерела, у столиці Камеруну Яунде під час поїздки на мотоциклі Нганну збив 17-річну дівчину.

Одразу після зіткнення Нганну намагався допомогти постраждалій і особисто доставив її в лікарню.

Дівчині зробили операцію, але вона все ж померла від отриманих травм.

Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou

Джерела стверджують, що Френсіс глибоко вражений тим, що трапилося, і взяв на себе всі медичні витрати сім'ї загиблої.

У Камеруні частина людей активно закликає притягнути Нганну до кримінальної відповідальності за ненавмисне вбивство. Однак поки що офіційні звинувачення йому не висунуто.

Нганну виграв титул UFC у 2021 році, перемігши Стіпе Міочіча. Потім він покинув організацію, підписав контракт із PFL і провів боксерські поєдинки проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, які програв.

Нагадаємо, вже відомі фахівці, здатні замінити Марино Пушича в "Шахтарі".

"Гірники" після нічиєї з "Динамо" мають проблеми, які можуть вплинути на клуб.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів, що думає про поступки Росії.

Президент "Реала" Флорентіно Перес розлючений на Карло Анчелотті — причина в поточному сезоні.