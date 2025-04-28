Фрэнсис Нганну сбил девушку в Камеруне — подробности ужасной трагедии

Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, камерунский нокаутер Фрэнсис Нганну оказался в центре скандала. Известный спортсмен стал участником трагического инцидента.

Об трагедии с участием Нганну сообщил портал Le Bled Parle.

Реклама

Читайте также:

Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou

Нганну попал в смертельное ДТП

По информации источника, в столице Камеруна Яунде во время поездки на мотоцикле Нганну сбил 17-летнюю девушку.

Сразу после столкновения Нганну пытался помочь пострадавшей и лично доставил ее в больницу.

Девушке сделали операцию, но она все же скончалась от полученных травм.

Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou

Источники утверждают, что Фрэнсис глубоко потрясен случившимся и взял на себя все медицинские расходы семьи погибшей.

В Камеруне часть людей активно призывает привлечь Нганну к уголовной ответственности за непредумышленное убийство. Однако пока официальные обвинения ему не предъявлены.

Нганну выиграл титул UFC в 2021 году, победив Стипе Миочича. Затем он покинул организацию, подписал контракт с PFL и провел боксерские поединки против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которые проиграл.

Напомним, уже известны специалисты, способные заменить Марино Пушича в "Шахтере".

"Горняки" после ничьей с "Динамо" имеют проблемы, которые могут повлиять на клуб.

Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, что думает об уступках Россие.

Президент "Реала" Флорентино Перес разозлен на Карло Анчелотти — причина в текущем сезоне.