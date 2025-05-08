Морозюк показала пишні груди та оголений животик під час тренування

Ірина Морозюк. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_psychology

Колишня дружина гравця збірної України Миколи Морозюка Ірина була однією з найвідоміших обраниць футболістів. Наразі вона досі зберігає популярнітсть в соцмережах.

В одній із останніх публікацій в Instagram вона знову порадувала підписників.

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Ірина Морозюк. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_psychology

Груди Ірини Морозюк

В одній зі своїх публікацій Морозюк показала своє тренування з тренером. Під час виконання вправи з-під білої футболки Ірини було добре видно її пишні груди. Виявилось, що білизну на тренування вона не одягає.

Зазначимо, що Морозюк також порадувала підписаних на себе чоловіків оголеним животиком. Як бачимо, дівчина тримає себе в дуже хорошій формі.

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