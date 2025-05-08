Морозюк показала пышную грудь и голый животик во время тренировки

Ирина Морозюк. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_psychology

Бывшая жена игрока сборной Украины Николая Морозюка Ирина была одной из самых известных избранниц футболистов. Сейчас она до сих пор сохраняет популярность в соцсетях.

В одной из последних публикаций в Instagram она снова порадовала подписчиков.

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Ирина Морозюк. Фото: instagram.com/irina_moroziuk_psychology

Грудь Ирины Морозюк

В одной из своих публикаций Морозюк показала свою тренировку с тренером. Во время выполнения упражнения из-под белой футболки Ирины была хорошо видна ее пышная грудь. Оказалось, что белье на тренировку она не надевает.

Отметим, что Морозюк также порадовала подписанных на себя мужчин обнаженным животиком. Как видим, девушка держит себя в очень хорошей форме.

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