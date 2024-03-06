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Ексдружина Кличка показала сина-баскетболіста та розповіла про його успіхи

6 березня 2024 08:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексдружина Кличка показала сина-баскетболіста та розповіла про його успіхи
Наталія Єгорова на пляжі. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Син колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка також став спортсменом. Колишня дружина мера Києва Наталія Єгорова розповіла про успіхи Максима, котрий обрав кар'єру баскетболіста.

Колишня дружина Віталія Кличка опублікувала на своїй сторінці в Instagram спортивну фотографію Максима.

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Син Наталії Єгорової та Віталія Кличка професійно займається баскетболом. Ексдружина мера Києва розповіла, що у 18-річного спортсмена закінчився перший у кар'єрі сезон. Єгорова показала, як Максим виглядає у формі.

Максим Кличко
Максим на баскетбольному майданчику. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Син Кличка підкорює баскетбол

Наталя Єгорова продемонструвала знімок, на якому її син закидає м'яч у кошик. Максим на фотографії дуже схожий на батька в молодості. За словами спортсмена помітно, що йому подобається те, що він робить.

Наталья Егорова
Наталія Єгорова з колишньою дружиною Володимира Кличка Гейден Панеттьєр. Фото: УНІАН

Мати Максима написала, що дуже пишається здобутками сина. Його перший сезон добіг кінця, і вона не сумнівається, що в майбутньому на молодого спортсмена чекають серйозні досягнення, адже його життєвий шлях тільки починається.

Сам Максим подякував партнерам по команді й заявив, що це найкращий колектив, у якому він колись грав. Він пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб продовжити приносити користь своїй команді.

Нагадаємо, Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

Голанн попросив Мессі завершити кар'єру. 

Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Віталій Кличко
спорт
бокс
Баскетбол
дружини футболістів

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