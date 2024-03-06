Бывшая жена Кличко показала сына-баскетболиста и рассказала о его успехах

Наталья Егорова на пляже. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Сын бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко тоже стал спортсменом. Бывшая жена мэра Киева Наталья Егорова рассказала об успехах Максима, который выбрал карьеру баскетболиста.

Бывшая жена Виталия Кличко опубликовала на своей странице в Instagram спортивную фотографию Максима.

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Максим Кличко на баскетбольной площадке. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Сын Кличко покоряет баскетбол

Наталья Егорова продемонстрировала снимок, на котором ее сын забрасывает мяч в корзину. Максим на фотографии очень похож на своего отца в молодости. По выражению лица спортсмена заметно, что ему нравится то, что он делает.

Наталья Егорова с бывшей женой Владимира Кличко Хайден Панеттьери. Фото: УНИАН

Мать Максима написала, что очень гордится достижениями сына. Его первый сезон подошел к концу, и она не сомневается, что в будущем молодого спортсмена ждут серьезные достижения, ведь его жизненный путь только начинается.

Сам Максим поблагодарил партнеров по команде и заявил, что это лучший коллектив, в котором он когда-либо играл. Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы продолжить приносить пользу своей команде.

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