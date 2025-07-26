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Головна Спорт Ексдружина Пятова після розлучення вийшла в люди в мінісукні

Ексдружина Пятова після розлучення вийшла в люди в мінісукні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 09:36
Юлія Пятова після розлучення показала сміливий образ у короткій сукні
Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova

Колишня дружина тренера воротарів донецького "Шахтаря" Андрія Пятова Юлія після розлучення стала більш сміливою. Це стосується публікацій в соціальних мережах.

Цього разу Юлія показала в Instagram як зустрічалася з подругами.

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Пятова популярна в соціальних мережах. В Instagram у Юлії 21 тисяча фоловерів.

Юлия Пятова
Юлія Пятова. Фото: кадр з відео

Дружина Пятова не сумує

Пятова разом з подругами відвідала один із ресторанів у центрі Києва. Для відвідин закладу вона одягла дуже коротку сукню, в якій було видно стрункі ноги жінки.

Образ вийшов сміливим і нестандартним — такою Юлію ще не бачили за роки її сімейного життя.

Юлия Пятова
Юлія Пятова. Фото: кадр з відео

Зазначимо, що Пятова — мама чотирьох дітей: найстарша донька Дар’я народилася у 2006 році, а наймолодший син Лев — у 2019-му.

Наразі Пятова активно підтримує свою фізичну форму на тренуваннях з тренером та завдяки харчуванню.

Нагадаємо, бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика не хочуть організовувати.

Чемпіон світу має традицію кликати свою дружину на ринг.

Діти Катерини та Олександра Усиків мешкають окремо від батьків.

В мережі показали як борються діти Усика в дзюдо.

розлучення ФК Шахтар Андрій Пятов дружини футболістів Юлія Пятова
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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