Юлія Пятова після розлучення показала сміливий образ у короткій сукні

Юлія Пятова. Фото: instagram.com/piatova

Колишня дружина тренера воротарів донецького "Шахтаря" Андрія Пятова Юлія після розлучення стала більш сміливою. Це стосується публікацій в соціальних мережах.

Цього разу Юлія показала в Instagram як зустрічалася з подругами.

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Юлія Пятова. Фото: кадр з відео

Дружина Пятова не сумує

Пятова разом з подругами відвідала один із ресторанів у центрі Києва. Для відвідин закладу вона одягла дуже коротку сукню, в якій було видно стрункі ноги жінки.

Образ вийшов сміливим і нестандартним — такою Юлію ще не бачили за роки її сімейного життя.

Юлія Пятова. Фото: кадр з відео

Зазначимо, що Пятова — мама чотирьох дітей: найстарша донька Дар’я народилася у 2006 році, а наймолодший син Лев — у 2019-му.

Наразі Пятова активно підтримує свою фізичну форму на тренуваннях з тренером та завдяки харчуванню.

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