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Главная Спорт Экс-супруга Пятова после развода вышла в люди в мини-платье

Экс-супруга Пятова после развода вышла в люди в мини-платье

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 09:36
Юлия Пятова после развода показала смелый образ в коротком платье
Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova

Бывшая жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Юлия после развода стала более смелой. Это касается публикаций в социальных сетях.

В этот раз Юлия показала в Instagram как встречалась с подругами.

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Пятова популярна в социальных сетях. В Instagram у Юлии 21 тысяча фолловеров.

Юлия Пятова
Юлия Пятова. Фото: кадр из видео

Жена Пятова не унывает

Пятова вместе с подругами посетила один из ресторанов в центре Киева. Для посещения заведения она надела очень короткое платье, в котором были видны стройные ноги женщины.

Образ получился смелым и нестандартным — такой Юлию еще не видели за годы ее семейной жизни.

Юлия Пятова
Юлия Пятова. Фото: кадр из видео

Отметим, что Пятова — мама четверых детей: старшая дочь Дарья родилась в 2006 году, а самый младший сын Лев — в 2019-м.

Сейчас Пятова активно поддерживает свою физическую форму на тренировках с тренером и благодаря питанию.

Напомним, бой абсолютного чемпиона мира Александра Усика не хотят организовывать.

Чемпион мира имеет традицию звать свою жену на ринг.

Дети Екатерины и Александра Усиков живут отдельно от родителей.

В сети показали как борются дети Усика в дзюдо.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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