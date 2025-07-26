Юлия Пятова после развода показала смелый образ в коротком платье

Экс-супруга Пятова после развода вышла в люди в мини-платье
Бывшая жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Юлия после развода стала более смелой. Это касается публикаций в социальных сетях.
В этот раз Юлия показала в Instagram как встречалась с подругами.
Пятова популярна в социальных сетях. В Instagram у Юлии 21 тысяча фолловеров.
Жена Пятова не унывает
Пятова вместе с подругами посетила один из ресторанов в центре Киева. Для посещения заведения она надела очень короткое платье, в котором были видны стройные ноги женщины.
Образ получился смелым и нестандартным — такой Юлию еще не видели за годы ее семейной жизни.
Отметим, что Пятова — мама четверых детей: старшая дочь Дарья родилась в 2006 году, а самый младший сын Лев — в 2019-м.
Сейчас Пятова активно поддерживает свою физическую форму на тренировках с тренером и благодаря питанию.
Напомним, бой абсолютного чемпиона мира Александра Усика не хотят организовывать.
Чемпион мира имеет традицию звать свою жену на ринг.
Дети Екатерины и Александра Усиков живут отдельно от родителей.
В сети показали как борются дети Усика в дзюдо.
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