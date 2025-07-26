Юлия Пятова после развода показала смелый образ в коротком платье

Юлия Пятова. Фото: instagram.com/piatova

Бывшая жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Юлия после развода стала более смелой. Это касается публикаций в социальных сетях.

В этот раз Юлия показала в Instagram как встречалась с подругами.

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Юлия Пятова. Фото: кадр из видео

Жена Пятова не унывает

Пятова вместе с подругами посетила один из ресторанов в центре Киева. Для посещения заведения она надела очень короткое платье, в котором были видны стройные ноги женщины.

Образ получился смелым и нестандартным — такой Юлию еще не видели за годы ее семейной жизни.

Юлия Пятова. Фото: кадр из видео

Отметим, что Пятова — мама четверых детей: старшая дочь Дарья родилась в 2006 году, а самый младший сын Лев — в 2019-м.

Сейчас Пятова активно поддерживает свою физическую форму на тренировках с тренером и благодаря питанию.

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