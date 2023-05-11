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Ексфорвард "Динамо" Зозуля розповів, що його батько вирушив на фронт до Бахмута

11 травня 2023 11:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ексфорвард "Динамо" Зозуля розповів, що його батько вирушив на фронт до Бахмута
Роман Зозуля у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля розповів як на його родину вплинула повномасштабна інтервенція російських окупантів. Форвард зізнався, що його батько захищає територіальну цілісність країни на фронті.

Зозуля опублікував кадри зруйнованого росіянами Бахмута на своїй сторінці в Instagram.

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Роман Зозуля з 2014 року займається волонтерською діяльністю. Він неодноразово розповідав, що багато його друзів борються за свободу України. З початком повномасштабного вторгнення росіян на фронт пішов член сім'ї футболіста.

Трагедія Бахмута

Зозуля розповів, що у Бахмуті бореться з окупантами його батько. Роман не розповідав подробиці, але закликав співгромадян не забувати про ціну свободи України.

"Бахмут. Місто, в якому йде апокаліптична битва ангелів з демонами. Навіть уявити складно, що переживають наші захисники. Десь на вулицях цього пекла зараз воює і мій батько. Як і тисячі інших батьків, чоловіків, братів та сестер. Вони стримують". там смерть, щоб інші українські міста, лише за кілька сотень кілометрів, мали життя", — розповів Роман Зозуля.

Роман Зозуля
Роман Зозуля із уболівальниками. Фото: УНІАН

Важливість підтримки ЗСУ

Форвард попросив українців продовжувати підтримувати ЗСУ. Зозуля зазначив, що військовослужбовці є єдиною перепоною між мирними жителями та російськими окупантами.

"Просто не забувайте про те, що якби не їхня хоробрість і жертовність, цими руїнами могло б бути будь-яке інше місто на карті України чи Європи. Продовжуйте донатити та допомагати всім, чим можете ЗСУ", — написав Роман Зозуля.

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