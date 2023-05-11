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Экс-форвард "Динамо" Зозуля рассказал, что его отец отправился на фронт в Бахмут

11 мая 2023 11:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-форвард "Динамо" Зозуля рассказал, что его отец отправился на фронт в Бахмут
Роман Зозуля в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля рассказал, как на его семью повлияла полномасштабная интервенция российских оккупантов. Форвард признался, что его родной отец защищает территориальную целостность страны на фронте. 

Зозуля опубликовал кадры разрушенного россиянами Бахмута на своей странице в Instagram

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Роман Зозуля с 2014-го года занимается волонтерской деятельностью. Он неоднократно рассказывал, что многие его друзья сражаются за свободу Украины. С началом полномасштабного вторжения россиян на фронт ушел и член семьи футболиста. 

Трагедия Бахмута

Зозуля рассказал, что в Бахмуте сражается с оккупантами его отец. Роман не стал рассказывать подробности, но призвал сограждан не забывать о цене свободы Украины. 

"Бахмут. Город, в котором идет апокалиптическая битва ангелов с демонами. Даже представить сложно, что переживают наши защитники. Где-то на улицах этого ада сейчас воюет и мой отец. Как и тысячи других родителей, мужей, братьев и сестер. Они сдерживают там смерть, чтобы другие украинские города, всего в нескольких сотнях километров, имели жизнь", — рассказал Роман Зозуля. 

Роман Зозуля
Роман Зозуля с болельщиками. Фото: УНИАН

Важность поддержки ВСУ

Форвард попросил украинцев продолжать поддерживать ВСУ. Зозуля отметил, что военнослужащие являются единственной преградой между мирными жителями и российскими оккупантами. 

"Просто не забывайте о том, что если бы не их храбрость и жертвенность, этими руинами мог бы быть любой другой город на карте Украины или Европы. Продолжайте донатить и помогать всем, чем можете ВСУ", — написал Роман Зозуля. 

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