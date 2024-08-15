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Ексфорвард Шахтаря порадив Динамо гравця, який допоможе виграти чемпіонство

15 серпня 2024 15:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Воробей порадив Динамо гравця, який допоможе виграти чемпіонство
Едуардо Герреро у збірній Панами. Фото: instagram.com/eguerreroo9/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей вважає, що "Динамо" необхідно посилити атаку напередодні матчів у груповій стадії єврокубків. Експерт назвав футболіста, який допоможе київській команді виконати завдання на сезон.

"Динамо" вже цікавилося футболістом, якого порадив підписати Воробей, повідомляє SportArena.

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Форвард збірної Панами та луганської "Зорі" Едуардо Герреро входив у сферу інтересів "Динамо" на початку літа 2024 року. Проте форвард так і не переїхав до столиці України.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро у матчі за "Зорю". Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Навіщо "Динамо" Герреро

Андрій Воробей, який відомий за виступом за "Шахтар", "Дніпро" та збірну України, бачить проблему у грі "Динамо". Він вважає, що у столичної команди можуть виникнути труднощі із результативністю.

Андрій Горобець
Андрій Воробей у матчі проти "Динамо". Фото: УНІАН

Воробей назвав Герреро одним із найкращих форвардів української Прем'єр-ліги. Панамцю не треба адаптуватися до особливостей місцевого футболу, він здатний багато забивати та грає на декількох позиціях в атаці.

"Він має хорошу техніку та вибухову швидкість. У киян восени буде або 8 матчів у групі Ліги чемпіонів, або 8 ігор у групі Ліги Європи. Тому посилюватись підопічним Шовковського потрібно", — пояснив Воробей.

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спорт футбол ФК Шахтар Динамо Футбол трансфери Заря Луганськ Едуардо Герреро

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