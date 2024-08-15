Воробей посоветовал Динамо игрока, который поможет выиграть чемпионство

Эдуардо Герреро в сборной Панамы. Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей считает, что "Динамо" необходимо усилить атаку накануне матчей в групповой стадии еврокубков. Эксперт назвал футболиста, который поможет киевской команде выполнить задачу на сезон.

"Динамо" уже интересовалось футболистом, которого посоветовал подписать Воробей, сообщает SportArena.

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Форвард сборной Панамы и луганской "Зари" Эдуардо Герреро входил в сферу интересов "Динамо" в начале лета 2024 года. Однако форвард так и не переехал в столицу Украины.

Эдуардо Герреро в матче за "Зарю". Фото: instagram.com/eguerreroo9/

Зачем "Динамо" Герреро

Андрей Воробей, который известен по выступлению за "Шахтер", "Днепр" и сборную Украины, видит проблему в игре "Динамо". Он считает, что у столичной команды могут возникнуть трудности с результативностью.

Андрей Воробей в матче против "Динамо". Фото: УНИАН

Воробей назвал Герреро одним из лучших форвардов украинской Премьер-лиги. Панамцу не надо адаптироваться к особенностям местного футбола, он способен много забивать и играет на нескольких позициях в атаке.

"Он имеет хорошую технику и взрывную скорость. У киевлян осенью будет либо 8 матчей в группе Лиги чемпионов, либо 8 игр в группе Лиги Европы. Поэтому усиливаться подопечным Шовковского нужно", — объяснил Воробей.

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