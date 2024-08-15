Воробей посоветовал Динамо игрока, который поможет выиграть чемпионство

Экс-форвард Шахтера посоветовал Динамо игрока, который поможет выиграть чемпионство
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей считает, что "Динамо" необходимо усилить атаку накануне матчей в групповой стадии еврокубков. Эксперт назвал футболиста, который поможет киевской команде выполнить задачу на сезон.
"Динамо" уже интересовалось футболистом, которого посоветовал подписать Воробей, сообщает SportArena.
Форвард сборной Панамы и луганской "Зари" Эдуардо Герреро входил в сферу интересов "Динамо" в начале лета 2024 года. Однако форвард так и не переехал в столицу Украины.
Зачем "Динамо" Герреро
Андрей Воробей, который известен по выступлению за "Шахтер", "Днепр" и сборную Украины, видит проблему в игре "Динамо". Он считает, что у столичной команды могут возникнуть трудности с результативностью.
Воробей назвал Герреро одним из лучших форвардов украинской Премьер-лиги. Панамцу не надо адаптироваться к особенностям местного футбола, он способен много забивать и играет на нескольких позициях в атаке.
"Он имеет хорошую технику и взрывную скорость. У киевлян осенью будет либо 8 матчей в группе Лиги чемпионов, либо 8 игр в группе Лиги Европы. Поэтому усиливаться подопечным Шовковского нужно", — объяснил Воробей.
Напомним, Шацких назвал главную опасность для "Динамо" в матчах с "Зальцбургом".
Суркис объяснил, почему футболисты "Динамо" должны ему заплатить.
Леоненко подверг резкой критике игру "Динамо" против "Рейнджерс".
Сабо назвал лучшего игрока "Динамо" в начале нового сезона.
Трубин получил приглашение от одного из самых популярных клубов мира — готовится трансфер.
Читайте Новини.LIVE!