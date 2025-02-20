Колишній глава футболу Іспанії покараний за скандальний поцілунок

Колишній глава Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В Іспанії остаточно вирішили, як покарати фігуранта одного із найрезонансніших скандалів останніх років. Він навіть міг сісти до в'язниці.

Колишній президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес отримав покарання за поцілунок футболістки жіночої збірної Іспанії Дженніфер Ермосо на церемонії нагородження з приводу перемоги команди на чемпіонаті світу у 2023 році, пише Marca.

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Що присудили Рубіалесу

Його оштрафували на понад 10 тис. євро. Це 20 євро щодня протягом 18 місяців. Йому також заборонили наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів та спілкуватися з нею протягом року.

Прокуратура вимагала для Рубіалеса покарання у виді 2,5 років в'язниці, але суд на вимоги не пристав.

Окрім Рубіалеса, покарання вимагали також для колишнього тренера збірної Іспанії Альберта Луке, колишнього тренера жіночої збірної Хорхе Вільди та колишнього менеджера з маркетингу федерації Рубена Рівери. Вони нібито змушували Ермосо сказати, що поцілунок був за взаємною згодою.

Усіх фігурантів суд виправдав.

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