Бывший глава футбола Испании наказан за скандальный поцелуй

Бывший глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В Испании окончательно решили, как наказать фигуранта одного из самых резонансных скандалов последних лет. Он даже мог сесть в тюрьму.

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес получил наказание за поцелуй футболистки женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения по поводу победы команды на чемпионате мира в 2023 году, пишет Marca.

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Его оштрафовали на более 10 тыс. евро. Это 20 евро ежедневно в течение 18 месяцев. Ему также запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года.

Прокуратура требовала для Рубиалеса наказания в виде 2,5 лет тюрьмы, но суд на требования не согласился.

Кроме Рубиалеса, наказания требовали также для бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу федерации Рубена Риверы. Они якобы заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.

Всех фигурантов суд оправдал.

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