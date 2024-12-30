Ексодноклубник Зінченка розкрив несподівану причину його проблем

Гравець збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Гравець національної збірної України Олександр Зінченко втратив місце в основі лондонського "Арсенала". Крім того, українця, на жаль, періодично переслідують травми.

Колишній партнер Зінченка по команді Седрік Соареш знайшов причину останніх проблем українського гравця у клубі, пише The Athletic.

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Це досить неочікувана причина. Вона пов'язана з номером гравця.

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko

Що сказав Седрік Соареш

"Зінні зателефонував мені та каже: "Брате, можна взяти твій номер?" Я сказав: "Очевидно, але будь обережний, тому що ця цифра дуже важка", — розповів він.

Португалець додав, що Зінченко зараз мало грає через травми, тому коли він побачив українця, то сказав "Я ж казав тобі, що він важкий".

Олександр Зінченко взяв 17 номер цього сезону. Усього наразі відіграв 9 матчів за клуб.

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