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Ексгравець Арсенала назвав несподівану причину невдач Зінченка

30 грудня 2024 18:03
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ексодноклубник Зінченка розкрив несподівану причину його проблем
Гравець збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Гравець національної збірної України Олександр Зінченко втратив місце в основі лондонського "Арсенала". Крім того, українця, на жаль, періодично переслідують травми. 

Колишній партнер Зінченка по команді Седрік Соареш знайшов причину останніх проблем українського гравця у клубі, пише The Athletic.

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Це досить неочікувана причина. Вона пов'язана з номером гравця.

Олександр Зінченко під час матчу
Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko

Що сказав Седрік Соареш

"Зінні зателефонував мені та каже: "Брате, можна взяти твій номер?" Я сказав: "Очевидно, але будь обережний, тому що ця цифра дуже важка", — розповів він.

Португалець додав, що Зінченко зараз мало грає через травми, тому коли він побачив українця, то сказав "Я ж казав тобі, що він важкий".

Олександр Зінченко взяв 17 номер цього сезону. Усього наразі відіграв 9 матчів за клуб. 

Нагадаємо, голкіпер "Реала" Андрій Лунін може піти з мадридського клубу, якщо не виконають його умову.  

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спорт футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Арсенал

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