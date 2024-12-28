Олександр Зінченко може перейти до турецького Фенербахче

Зінченко зацікавив клуб, який під час війни грав у Росії
Український лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко в найближчі два трансферні вікна може змінити команду. Наразі вже є зацікавлені в українцеві клуби.
Один з можливих претендентів грає в турецькій Суперлізі, повідомив паблік MARATON Sports.
Зінченко може змінити команду
За інформацією джерела, Зінченко може перебратися до стамбульського "Фенербахче".
Наразі турецький клуб ще не робив офіційної пропозиції "Арсеналу" щодо 28-річного українця, але це може бути лише справою часу.
Очолює "Фенербахче" відомий португальський спеціаліст Жозе Моурінью, який зазвичай любить більш фізично міцних та швидких футболістів, а не таких розумних і технічних як Зінченко.
"Фенербахче" наразі в турецькій Суперлізі йде на другому місці. Після 16 турів вони відстають від "Галатасараю" на вісім очок.
Зазначимо, що для українських фанатів "Фенербахче" є ворожим клубом, оскільки після початку повномасштабного вторгнення вони відвідували Росію та грали з місцевими командами.
Також на матчах з "Динамо" фанати "Фенербахче" на трибунах активно підтримували президента Росії Володимира Путіна. У зв’язку з цим навіть виник конфлікт між клубами.
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