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Зінченко зацікавив клуб, який під час війни грав у Росії

28 грудня 2024 10:55
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександр Зінченко може перейти до турецького Фенербахче
Олександр Зінченко на тренуванні збірної України. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко в найближчі два трансферні вікна може змінити команду. Наразі вже є зацікавлені в українцеві клуби.

Один з можливих претендентів грає в турецькій Суперлізі, повідомив паблік MARATON Sports.

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Головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью. Фото: "Фенербахче"

Зінченко може змінити команду

За інформацією джерела, Зінченко може перебратися до стамбульського "Фенербахче".

Наразі турецький клуб ще не робив офіційної пропозиції "Арсеналу" щодо 28-річного українця, але це може бути лише справою часу.

Очолює "Фенербахче" відомий португальський спеціаліст Жозе Моурінью, який зазвичай любить більш фізично міцних та швидких футболістів, а не таких розумних і технічних як Зінченко.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

"Фенербахче" наразі в турецькій Суперлізі йде на другому місці. Після 16 турів вони відстають від "Галатасараю" на вісім очок.

Зазначимо, що для українських фанатів "Фенербахче" є ворожим клубом, оскільки після початку повномасштабного вторгнення вони відвідували Росію та грали з місцевими командами.

Також на матчах з "Динамо" фанати "Фенербахче" на трибунах активно підтримували президента Росії Володимира Путіна. У зв’язку з цим навіть виник конфлікт між клубами.

Нагадаємо, раніше власник київського "Динамо" Ігор Суркіс з'явився на знімку зі своїм онуком.

У Росії готові зіграти товариські матчі з європейськими збірними.

Після Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу до України не повернувся тренер-масажист збірної.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відсвяткувала Різдво з італійською сім'єю.

футбол Олександр Зінченко Фенербахче Арсенал Жозе Моурінью

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