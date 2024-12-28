Александр Зинченко может перейти в турецкий Фенербахче

Александр Зинченко на тренировке сборной Украины. Фото: УАФ

Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в ближайшие два трансферных окна может сменить команду. На данный момент уже есть заинтересованные клубы.

Один из возможных претендентов играет в турецкой Суперлиге, сообщил паблик MARATON Sports.

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Зинченко может сменить команду

По информации источника, Зинченко может перейти в стамбульский "Фенербахче".

На данный момент турецкий клуб еще не сделал официального предложения "Арсеналу" по 28-летнему украинцу, но это может быть лишь вопрос времени.

Возглавляет "Фенербахче" известный португальский специалист Жозе Моуринью, который обычно предпочитает более физически крепких и быстрых игроков, а не таких умных и техничных, как Зинченко.

Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

"Фенербахче" на данный момент занимает второе место в турецкой Суперлиге. После 16 туров команда отстает от "Галатасарая" на восемь очков.

Отметим, что для украинских фанатов "Фенербахче" является враждебным клубом, так как после начала полномасштабного вторжения они посещали Россию и играли с местными командами.

Также на матчах с "Динамо" фанаты "Фенербахче" активно поддерживали президента России Владимира Путина. В связи с этим между клубами даже возник конфликт.

Напомним, ранее владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис появился на фото со своим внуком.

В России готовы провести товарищеские матчи с европейскими сборными.

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