Экс-одноклубник Зинченко раскрыл неожиданную причину его проблем

Игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко лишился места в основе лондонского "Арсенала". Кроме того, украинца, к сожалению, периодически преследуют травмы.

Бывший партнер Зинченко по команде Седрик Соареш нашел причину последних проблем украинского игрока в клубе, пишет The Athletic.

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Это достаточно неожиданная причина. Она связана с номером игрока.

Александр Зинченко во время матча Фото: instagram.com/zinchenko

Что сказал Седрик Соареш

"Зинни позвонил мне и говорит: "Брат, можно взять твой номер?" Я сказал: "Очевидно, но будь осторожен, потому что эта цифра очень тяжелая", — рассказал он.

Португалец добавил, что Зинченко сейчас мало играет из-за травм, поэтому когда он увидел украинца, сказал "Я же говорил тебе, что он тяжелый".

Александр Зинченко взял 17 номер в этом сезоне. Всего он отыграл 9 матчей за клуб.

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