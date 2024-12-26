Колишній гравець Шахтаря увійшов до керівництва клубу Серії А

Колишній гравець донецького "Шахтаря" Разван Рац. Фото Валерія Дудуша / УНІАН

В одному із клубів італійської Серії А сталися серйозні зміни. Частиною цих змін став добре відомий українським вболівальникам футболіст.

Колишній гравець донецького "Шахтаря" та збірної Румунії Разван Рац став частиною нового керівництва італійського клубу "Дженоа", повідомляє DigiSport.

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ФК "Дженоа" на тренуванні. Фото: instagram.com/genoacfc

Що робитиме Рац в "Дженоа"

Разван Рац розповів журналістам, що є членом ради директорів клубу. Але підкреслив, що буде займатися виключно спортивною частиною команди.

Конкретна посада, яку займе Рац, поки що невідома. Але в ЗМІ допускають, що мова йде про, в першу чергу, майбутні трансфери команди.

Разван Рац завершив кар'єру гравця у 2018 році. Встиг пограти за донецький "Шахтар", англійський "Вест Гем", іспанський "Райо Вальєкано", грецький ПАОК та румунську "Тімішоару".

"Дженоа" зараз посідає 13 місце у чемпіонаті Італії, випереджаючи зону вильоту всього на два очка.

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