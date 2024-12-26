Бывший игрок Шахтера вошел в руководство клуба Серии А

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац. Фото Валерия Дудуша / УНИАН

В одном из клубов итальянской Серии А произошли серьезные перемены. Частью этих перемен стал хорошо известный украинским болельщикам футболист.

Бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Румынии Разван Рац стал частью нового руководства итальянского клуба "Дженоа", сообщает DigiSport.

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ФК "Дженоа" на тренировке. Фото: instagram.com/genoacfc

Что будет делать Рац в "Дженоа"

Разван Рац рассказал журналистам, что является членом совета директоров клуба. Но подчеркнул, что будет заниматься исключительно спортивной частью команды.

Конкретная должность, которую займет Рац, пока неизвестна. Но в СМИ допускают, что речь идет о, в первую очередь, будущих трансферах команды.

Разван Рац завершил карьеру игрока в 2018 году. Успел поиграть за донецкий "Шахтер", английский "Вест Хэм", испанский "Райо Вальекано", греческий ПАОК и румынскую "Тимишоару".

"Дженоа" сейчас занимает 13-е место в чемпионате Италии, опережая зону вылета всего на два очка.

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