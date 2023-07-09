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Ексгравець "Ворскли" втік від війни до чемпіонату Азербайджану

9 липня 2023 14:25
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Агабекян Карен
редактор
Ексгравець "Ворскли" втік від війни до чемпіонату Азербайджану
Венсан Тілль. Фото: "Сабах"
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Агабекян Карен
редактор

З 24 лютого 2022 року полтавську "Ворсклу" залишили легіонери, які скористалися рішенням ФІФА після повномасштабного вторгнення в Україну. Одними з них були брати Олів'є та Венсан Тілль із Люксембургу.

Якщо Олів'є раніше отримав статус вільного агента, то Венсан йому надали тільки зараз і він знайшов новий клуб.

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Раніше різні джерела повідомляли, що "Ворскла" хоче повернути Венсана на наступний сезон. Як бачимо, якщо подібні переговори й велися, то вони нічим не завершились.

 

 

Тілль переїхав до Азербайджану

Тілль після початку повномасштабного вторгнення поїхав у безкоштовну оренду до шведського "Еребру", а потім у тому ж чемпіонаті півзахисник виступав в АІКу. Минулого сезону футболіст у 14 матчах зробив одну гольову передачу.

Як вільний агент Тілль перейшов в азербайджанський "Сабах". Минулого сезону новий клуб люксембуржця посів друге місце у чемпіонаті Азербайджану, відставши на 9 очок від "Карабаха".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з легіонерів, що пішли, в клуб повернувся Ібрагім Кане, який знову стає одним з лідерів команди.

Нагадаємо, Трубін, Ракицький та ще шість гравців дискваліфіковані за бійку "Шахтаря" та "Дніпра".

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