Экс-игрок "Ворсклы" скрылся от войны в чемпионат Азербайджана
С 24 февраля 2022 года полтавскую "Ворсклу" покинули легионеры, воспользовавшиеся решением ФИФА после полномасштабного вторжения в Украину. Одними из них были братья Оливье и Венсан Тилль из Люксембурга.
Если Оливье раньше получил статус свободного агента, то Венсану ему предоставили только сейчас и он нашел новый клуб.
Ранее различные источники сообщали, что "Ворскла" хочет вернуть Венсана на следующий сезон. Как видим, если подобные переговоры и велись, то они ничем не завершились.
Welcome, Vincent Thill #sabahbizik pic.twitter.com/oQo0NDz6co— Sabah FC (@fc_sabah) July 7, 2023
Тилль уехал в Азербайджан
Тилль после начала полномасштабного вторжения уехал в бесплатную аренду в шведский "Эребру", а затем в том же чемпионате полузащитник выступал в АИКе. В прошлом сезоне футболист в 14 матчах сделал одну голевую передачу.
В качестве свободного агента Тилль перешел в азербайджанский "Сабах". В прошлом сезоне новый клуб люксембуржца занял второе место в чемпионате Азербайджана, отстав на 9 очков от "Карабаха".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину из ушедших легионеров в клуб вернулся Ибрагим Кане, который снова становится одним из лидеров команды.
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