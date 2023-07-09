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Экс-игрок "Ворсклы" скрылся от войны в чемпионат Азербайджана

9 июля 2023 14:25
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Агабекян Карен
редактор
Экс-игрок "Ворсклы" скрылся от войны в чемпионат Азербайджана
Венсан Тилль. Фото: "Сабах"
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Агабекян Карен
редактор

С 24 февраля 2022 года полтавскую "Ворсклу" покинули легионеры, воспользовавшиеся решением ФИФА после полномасштабного вторжения в Украину. Одними из них были братья Оливье и Венсан Тилль из Люксембурга.

Если Оливье раньше получил статус свободного агента, то Венсану ему предоставили только сейчас и он нашел новый клуб.

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Ранее различные источники сообщали, что "Ворскла" хочет вернуть Венсана на следующий сезон. Как видим, если подобные переговоры и велись, то они ничем не завершились.

 

 

Тилль уехал в Азербайджан

Тилль после начала полномасштабного вторжения уехал в бесплатную аренду в шведский "Эребру", а затем в том же чемпионате полузащитник выступал в АИКе. В прошлом сезоне футболист в 14 матчах сделал одну голевую передачу.

В качестве свободного агента Тилль перешел в азербайджанский "Сабах". В прошлом сезоне новый клуб люксембуржца занял второе место в чемпионате Азербайджана, отстав на 9 очков от "Карабаха".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину из ушедших легионеров в клуб вернулся Ибрагим Кане, который снова становится одним из лидеров команды.

Напомним, Трубин, Ракицкий и еще шесть игроков дисквалифицированы за драку "Шахтера" и "Днепра".

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