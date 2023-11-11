Ексгравець збірної Гани помер на футбольному полі

Рафаель Двамена. Фото: Twitter/centregoals

Ексгравець національної збірної Гани, який рік тому був на перегляді у "Зорі", Рафаель Двамена пережив зупинку серця і помер дорогою до лікарні. Сталось це під час матчу Суперліги Албанії.

Про те, що в нього давно були проблеми з серцем, в матеріалі Новини.LIVE.

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Поєдинок "Еґнатія" — "Партізані" зупинили за рахунку 1:1 на 24 хвилині. Рафаель Двамена грав за господарів та знепритомнів. Виявилось, що у гравця зупинилось серце та врятувати його лікарі не встигли.

Йому було 28 років. Грав раніше в Іспанії за "Сарагосу" та "Леванте", у Швейцарії за "Цюрих", в Австрії за "Аустрію" та "Лінц". В цьому сезоні в складі "Егнатії" провів 11 матчів та забив 9 голів.

За збірну Гани відіграв 7 матчів та забив 2 голи. Востаннє зіграв ще у 2019 році у Кубку Африканських націй.

Нападник був відомий своїми проблемами із серцем, які раніше завадили йому продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Саме у серпні 2017 року Рафаель був дуже близьким до здійснення своєї мрії про перехід до англійської Прем'єр-ліги. Команда "Брайтона" домовилася з "Цюріхом" про його трансфер, але все було перервано, коли медичні аналізи показали проблеми з його серцем.

Лікарі попереджали

У 2019-му році після нових медичних обстежень лікарі запропонували Двамені негайно відмовитися від футболу. Однак він продовжив грати після того, як у січні 2020 року йому встановили імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД).

Після цього кар'єра ганця продовжилась у Данії, у футбольному клубі "Вайле". Дебютувавши з голом у 2020 році, він зіграв ще чотири гри, перш ніж лікарі виключили його зі складу через проблеми із серцем.

Raphael Dwamena, who was a striker for Albanian side KF Egnatia, tragically passed away during a match today.



All sporting & football events were cancelled in Albania following the tragic death. RIP, Raphael... 🙏❤️ pic.twitter.com/YdlYCYUIHL — EuroFoot (@eurofootcom) November 11, 2023

Потім у Кубку Австрії в складі "Лінца" він знепритомнів на полі під час матчу проти ТСВ Хартберг, після чого був госпіталізований.

У 2022 році пристрій було вилучено, і футболіст продовжив грати без нього.

"У мене більше немає довіри до цієї технології. Весь ризик беру на себе, якщо щось трапиться — це буде моя вина", — заявляв він тоді в інтерв'ю.

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