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Экс-игрок сборной Ганы скончался на футбольном поле

11 ноября 2023 22:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Экс-игрок сборной Ганы скончался на футбольном поле
Рафаэль Двомена. Фото: Twitter/centregoals
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Эксгравец национальной сборной Ганы, год назад на просмотре в "Заре" , Рафаэль Двамена пережил остановку сердца и умер по дороге в больницу. Это произошло во время матча Суперлиги Албании.

О том, что у него давно были проблемы с сердцем, в материале Новини. LIVE

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Поединок "Эгнатия" - "Партизани" остановили при счете 1:1 на 24 минуте. Рафаэль Двамена играл за хозяев и потерял сознание. Оказалось, что у игрока остановилось сердце и спасти его врачи не успели.

Ему было 28 лет. Играл раньше в Испании за "Сарагосу" и "Леванте", в Швейцарии за "Цюрих", в Австрии за "Аустрию" и "Линц". В этом сезоне в составе "Эгнатии" провел 11 матчей и забил 9 голов.

За сборную Ганы отыграл 7 матчей и забил 2 гола. Последний раз сыграл еще в 2019 году в Кубке Африканских наций.

Нападающий был известен своими проблемами с сердцем, которые помешали ему продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Именно в августе 2017 года Рафаэль был очень близок к осуществлению своей мечты о переходе в английскую Премьер-лигу. Команда "Брайтона" договорилась с "Цюрихом" о его трансфере, но все было прервано, когда медицинские анализы показали проблемы с его сердцем.

Врачи предупреждали

В 2019 году после новых медицинских обследований врачи предложили Двамени немедленно отказаться от футбола. Однако он продолжил играть после того, как в январе 2020 г. ему установили имплантированный кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

После этого карьера гонца продолжилась в Дании, в футбольном клубе "Вайле". Дебютировав с голом в 2020 году, он сыграл еще четыре игры, прежде чем врачи исключили его из состава из-за проблем с сердцем.

Затем в Кубке Австрии в составе "Линца" он потерял сознание на поле во время матча против ТСВ Хартберг, после чего был госпитализирован.

В 2022 году устройство было извлечено, и футболист продолжил играть без него.

"У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-нибудь случится — это будет моя вина", — заявлял он тогда в интервью.

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