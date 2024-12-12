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Ексгравець збірної України закликав Пушича піти у відставку

12 грудня 2024 16:58
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шелаєв закликав Пушича достроково піти з Шахтаря
Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: ФК "Шахтар"
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Донецький "Шахтар" провалив поєдинок Ліги чемпіонів проти "Баварії", отримавши у свої ворота відразу п'ять м'ячів. Після матчу з німцями ще більше посилились голоси вболівальників та окремих експертів, які закликають наставника "гірників" піти у відставку. 

Колишній гравець "Шахтаря" Олег Шелаєв вважає, що Пушичу пора йти у відставку, пише Sport Arena

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Він нагадав, що саме головний тренер впливає на гру команди та її результати. 

Що сказав Шелаєв 

"Моя думка – Пушичу треба піти у відставку, та він і сам про це завуальовано говорив, про це в інтерв’ю нещодавно", — сказав він. 

Шелаєв зазначив, що, можливо, Пушич морально вичерпався, а може це просто не його команда.

У той же час він нагадав, що Пушич тренує команду в дуже важкий для країни час.

Донецький "Шахтар" після шести зіграних матчів у Лізі чемпіонів посідає 27 місце, маючи відставання від зони плей-оф у чотири очки. 

Команда Пушича за шість зіграних поєдинків перемогла лише одного разу. 

Нагадаємо, колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський став свідком у резонансній справі про договірні матчі. 

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спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Маріно Пушич

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