Шелаєв закликав Пушича достроково піти з Шахтаря

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" провалив поєдинок Ліги чемпіонів проти "Баварії", отримавши у свої ворота відразу п'ять м'ячів. Після матчу з німцями ще більше посилились голоси вболівальників та окремих експертів, які закликають наставника "гірників" піти у відставку.

Колишній гравець "Шахтаря" Олег Шелаєв вважає, що Пушичу пора йти у відставку, пише Sport Arena.

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Він нагадав, що саме головний тренер впливає на гру команди та її результати.

Що сказав Шелаєв

"Моя думка – Пушичу треба піти у відставку, та він і сам про це завуальовано говорив, про це в інтерв’ю нещодавно", — сказав він.

Шелаєв зазначив, що, можливо, Пушич морально вичерпався, а може це просто не його команда.

У той же час він нагадав, що Пушич тренує команду в дуже важкий для країни час.

Донецький "Шахтар" після шести зіграних матчів у Лізі чемпіонів посідає 27 місце, маючи відставання від зони плей-оф у чотири очки.

Команда Пушича за шість зіграних поєдинків перемогла лише одного разу.

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