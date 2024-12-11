Тренер Шахтаря Пушич пояснив вибір складу після матчу з Баварією

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" у рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів програв "Баварії" з рахунком 1:5. Після гри наставник "гірників" Маріно Пушич був знервований.

На післяматчевій пресконференції він агресивно відповів на питання щодо складу, передає пресслужба "гірників".

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Фахівця розізлило запитання журналіста про вибір стартового складу, оскільки він випустив на фланг захисту Миколу Матвієнка, а не Іраклі Азарова.

При цьому місце Матвієнка у центрі захисту зайняв Алаа Грам, помилки якого призвели до трьох пропущених м’ячів.

Пушич зауважив, що прийняв таке рішення, вважаючи його корисним для матчу. Він зазначив, що це спрацювало в першому таймі.

"Це дійсно ваше перше запитання? Ви завжди питаєте про склад, хто грає чи не грає. Бо я так вирішив і вважав, що це піде на користь у цьому матчі. Як ви можете побачити, це пішло на користь у першому таймі", — сказав Пушич.

Також Пушич відзначив, що Граам є фантастичним молодим гравцем. Цікаво, що в УПЛ цей перспективний гравець майже не грає.

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