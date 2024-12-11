Донецький Шахтар програв мюнхенській Баварії 1-5 у Лізі чемпіонів

Матч "Шахтер" — "Бавария". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів відбулися матчі шостого туру основного раунду. Донецький "Шахтар" в Гельзенкірхені приймав "Баварію".

"Шахтар" поступився з рахунком 1:5, передає портал Новини.LIVE.

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Перед матчем Маріно Пушич не зміг розраховувати та лівого захисника Педріньо Азеведо. При цьому, замість того, щоб замінити бразильця на грузина Азарова тренер "гірників" випустив на поле недосвідченого Грама. Вихід юного гравця призвів до трьох пропущених голів.

При цьому, "Шахтар" добре почав матч, забивши на 5-й хвилині.

"Баварія" активно почала матч та загнала український клуб у свою штрафну. Однак "гірники" успішно провели першу контратаку. Зубков знайшов вільну зону на лівому фланзі й Кевін вирвався на ворота суперника та обіграв його — 1:0.

Гол Кевіна. Фото: Reuters

На 11-й хвилині німці зрівняли рахунок. Грам невдало перехопив м’яч у Олісе й віддав гольову передачу на Лаймера, який потужно пробив під поперечину.

Після пропущеного голу "Баварія" контролювала матч, але українці не давали їм залишатися в небезпечних ситуаціях.

На 43-й хвилині Судаков не зміг влучити в пустий кут воріт після прострілу Кевіна. Георгію ніхто не заважав забити. Після цього моменту "Баварія" забила в наступній атаці.

Мусіала підібрав м’яч після помилки Марлона і покотив під удар Мюллеру, який не промахнувся.

У другому таймі "Шахтар" почав грати гірше, що, призвело ще до трьох пропущених голів.

На 66-й хвилині суддя через порушення правил скасував гол Мусіале. Але через дві хвилини Грам у своїй штрафній сфолив проти Бої — пенальті. З 11 метрів не промахнувся Олісе.

"Баварія" святкує четвертий гол. Фото: Reuters

Мусіала все ж зміг забити на 87-й хвилині. Спершу він підібрав м’яч після відскоку від Грама, а потім обіграв захисника і розстріляв ворота.

В доданий час Олісе пройшов весь захист "Шахтаря" та обіграв Різника — 1:5.

"Шахтар" — "Баварія" — 1:5

Голи: Кевін, 5 — Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70, 93, Мусіала, 87

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