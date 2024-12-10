Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар забив Баварії на початку матчу — відео arrow

Шахтар забив Баварії на початку матчу — відео

10 грудня 2024 22:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Шахтар відкрив рахунок у матчі проти Баварії, але швидко пропустив — відео голів
Кевін після забитого голу. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В матчі шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" в Гельзенкірхені приймає "Баварію". "Гірникам" вдалося забити на початку гри.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Шахтер - Бавария
Кевін забив у ворота "Баварії". Фото: Reuters

Перший гол "Шахтаря"

"Баварія" активно почала матч та загнала український клуб у його штрафну.

Однак, "Шахтар" забив у першій контратаці. Зубков знайшов вільну зону і Кевін вирвався на ворота та обіграв голкіпера — 1:0.

Шахтер - Бавария
Матч "Шахтар" — "Баварія". Фото: Новини.LIVE

НА 11-й хвилині "Баварія" зрівняла рахунок. Грам невдало перехопив м’яч у Олісе й зіграв на Лаймера, який потужно пробив під поперечину.

Шахтер - Бавария
Лаймер після забитого голу. Фото: Reuters

"Шахтар" — "Баварія" — 1:1

Гол: Кевін, 5 — Лаймер, 11

Нагадаємо, "Інгульцю" Олександра Поворознюка не хочуть здавати в оренду стадіони для матчів УПЛ. 

Керівництво "Шахтаря" звільнить Маріно Пушича. Вже знайшли нового тренера. 

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний потрапив у команду тижня АПЛ

Форвард мадридського "Реалу" Лука Модрич піде з команди влітку 2025 року.

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Баварія єврокубки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:48 Зеленський обговорив з Рютте свою зустріч з Трампом і Макроном

Text

22:41 Новий лідер Сирії має будувати діалог із народом, — журналіст

22:37 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

22:33 Отримав повістку та два роки уникав мобілізації — рішення суду

22:30 Шахтар забив Баварії на початку матчу — відео

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

22:13 В Міноборони Ізраїлю заявили про знищення сирійського флоту

21:56 На Одещині вручили повістку усно — що сказав суд

Text

21:52 Гетманцев заявив, що Україна має унікальний досвід в економіці

21:41 Пушич шокував центром захисту Шахтаря на Баварію

21:29 Зросла кількість жертв внаслідок удару балістикою по Запоріжжю

22:48 Зеленський обговорив з Рютте свою зустріч з Трампом і Макроном

22:37 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

22:33 Отримав повістку та два роки уникав мобілізації — рішення суду

22:30 Шахтар забив Баварії на початку матчу — відео

22:13 В Міноборони Ізраїлю заявили про знищення сирійського флоту

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

21:56 На Одещині вручили повістку усно — що сказав суд

21:41 Пушич шокував центром захисту Шахтаря на Баварію

21:29 Зросла кількість жертв внаслідок удару балістикою по Запоріжжю

21:13 Поліцейського звільнили після мобілізації — чим закінчився суд

21:08 Зеленський повідомив, скільки систем "Патріот" потребує Україна

22:37 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

Text

22:41 Новий лідер Сирії має будувати діалог із народом, — журналіст

Text

21:52 Гетманцев заявив, що Україна має унікальний досвід в економіці

Text

19:01 Які мости у столиці на межі падіння — Київський час

Text

18:27 Верховний суддя пояснив, чи підтримує мобілізацію з 18 років

Text

17:58 Зеленський зробив термінову заяву щодо мобілізації — Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

17:05 В Україні зафіксували понад 150 тис. злочинів РФ, — Кравченко

Text

16:35 Кравченко розповів, скільки судів знищено через війну в Україні

Text

13:09 Розкрито деталі розмови Зеленського з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:46 Росіяни зазнали значних втрат на Харківщині — у ЗСУ назвали цифри

Text

08:53 Військовий ЗСУ вказав на проблеми в роботі українських ВПК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги