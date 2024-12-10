Шахтар відкрив рахунок у матчі проти Баварії, але швидко пропустив — відео голів

Шахтар забив Баварії на початку матчу — відео
В матчі шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" в Гельзенкірхені приймає "Баварію". "Гірникам" вдалося забити на початку гри.
Про це повідомив портал Новини.LIVE.
Перший гол "Шахтаря"
"Баварія" активно почала матч та загнала український клуб у його штрафну.
Однак, "Шахтар" забив у першій контратаці. Зубков знайшов вільну зону і Кевін вирвався на ворота та обіграв голкіпера — 1:0.
НА 11-й хвилині "Баварія" зрівняла рахунок. Грам невдало перехопив м’яч у Олісе й зіграв на Лаймера, який потужно пробив під поперечину.
"Шахтар" — "Баварія" — 1:1
Гол: Кевін, 5 — Лаймер, 11
Нагадаємо, "Інгульцю" Олександра Поворознюка не хочуть здавати в оренду стадіони для матчів УПЛ.
Керівництво "Шахтаря" звільнить Маріно Пушича. Вже знайшли нового тренера.
Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний потрапив у команду тижня АПЛ.
Форвард мадридського "Реалу" Лука Модрич піде з команди влітку 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!