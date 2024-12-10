Шахтар відкрив рахунок у матчі проти Баварії, але швидко пропустив — відео голів

Кевін після забитого голу. Фото: Reuters

В матчі шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" в Гельзенкірхені приймає "Баварію". "Гірникам" вдалося забити на початку гри.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Кевін забив у ворота "Баварії". Фото: Reuters

Перший гол "Шахтаря"

"Баварія" активно почала матч та загнала український клуб у його штрафну.

Однак, "Шахтар" забив у першій контратаці. Зубков знайшов вільну зону і Кевін вирвався на ворота та обіграв голкіпера — 1:0.

Матч "Шахтар" — "Баварія". Фото: Новини.LIVE

НА 11-й хвилині "Баварія" зрівняла рахунок. Грам невдало перехопив м’яч у Олісе й зіграв на Лаймера, який потужно пробив під поперечину.

Лаймер після забитого голу. Фото: Reuters

"Шахтар" — "Баварія" — 1:1

Гол: Кевін, 5 — Лаймер, 11

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