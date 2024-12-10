Шахтер открыл счет в матче против Баварии, но быстро пропустил — видео голов

Шахтер забил Баварии в начале матча — видео
В матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Гельзенкирхене принимает "Баварию". "Горнякам" удалось забить в начале игры.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE.
Первый гол "Шахтера"
"Бавария" активно начала матч, загнав украинский клуб в его штрафную.
Однако "Шахтер" забил в первой же контратаке. Зубков нашел свободную зону и Кевин вырвался на ворота и обыграл голкипера — 1:0.
На 11-й минуте "Бавария" сравняла счет. Грам неудачно перехватил мяч у Олисе и сыграл на мощно пробившего под перекладину Лаймера.
"Шахтер" — "Бавария" - 1:1
Гол: Кевин, 5 — Лаймер, 11
Напомним, "Ингульцу" Александра Поворознюка не хотят сдавать в аренду стадионы для матчей УПЛ.
Руководство "Шахтера" уволит Марино Пушича . Уже нашли нового тренера.
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный попал в команду недели АПЛ.
Форвард мадридского "Реала" Лука Модрич уйдет из команды летом 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!