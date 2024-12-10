Шахтер открыл счет в матче против Баварии, но быстро пропустил — видео голов

Кевин после забитого гола. Фото: Reuters

В матче шестого тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Гельзенкирхене принимает "Баварию". "Горнякам" удалось забить в начале игры.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

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Кевин забил в ворота "Баварии". Фото: Reuters

Первый гол "Шахтера"

"Бавария" активно начала матч, загнав украинский клуб в его штрафную.

Однако "Шахтер" забил в первой же контратаке. Зубков нашел свободную зону и Кевин вырвался на ворота и обыграл голкипера — 1:0.

Матч "Шахтер" - "Бавария". Фото: Новини.LIVE

На 11-й минуте "Бавария" сравняла счет. Грам неудачно перехватил мяч у Олисе и сыграл на мощно пробившего под перекладину Лаймера.

Лаймер после забитого гола. Фото: Reuters

"Шахтер" — "Бавария" - 1:1

Гол: Кевин, 5 — Лаймер, 11

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