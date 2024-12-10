Шахтер принимает Баварию в Лиге чемпионов – стартовые составы команд

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

В рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" принимает мюнхенскую "Баварию". Матч состоится на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене, Германия.

Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Шахтера" в матче Лиги чемпионов не смог рассчитывать на дисквалифицированного левого защитника Педриньо.

Напрашивалось, что левым защитником выйдет Азаров, но тренер сместил на эту позицию Матвиенко, а в центр поля вышел Грант.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Грамм, Матвиенко — Бондаренко, Марлон, Судаков — Зубков, Сикан, Кевин.

Запасные: Фесюн, Траоре, Степаненко, Эгиналду, Криськив, Швед, Азарову, Винисиус, Назарина, Педриньо да Силва, Невертон, Фарина.

"Бавария": Перец — Лаймер, Упамекано, Ким Мин Дже, Геррейру — Киммих, Горецка — Олисе, Мусиала, Сане — Мюллер.

Запасные: Шмитт, Кланац, Дайер, Ибрагимович, Бои, Иранкуда, Азеко, Тель, Павлович, Азну.

Матч "Шахтер" — "Бавария" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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