Умер Сергей Ралюченко: легенда Металлиста 1925 и украинского футбола

Сергей Ралюченко. Фото: "Металлист 1925"

Украинский футбол понес очередную утрату. Умер известный футболист и тренер Сергей Ралюченко.

Об этом сообщил ФК "Металлист 1992", в появлении которого Ралюченко сыграл не последнюю роль.

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Сергей Ралюченко. Фото: "Металлист 1925"

Умер ветеран украинского футбола

Ралюченко умер в возрасте 62 лет.

"Сергей Петрович был известным футболистом и тренером, стоял у истоков создания нашего клуба, был ассистентом главного тренера "Металлиста 1925" и возглавлял юношескую команду "Металлист Юниор".

ФК "Металлист 1925" выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Сергея Петровича!", — заявили в "Металлисте 1925"

Как футболист Ралюченко играл в полузащите за винницкую "Ниву", "Звезду" Кропивницкий, киевский СКА, харьковский "Металлист", польские "Сталь" и "Стилон", запорожский "Торпедо", "Темп" из Шепетовки, "Скалы" Стрый, "Ворсклу" Полтава" и "Нефтяник" Охтырка.

После завершения карьеры в 1998 году киевлянин Ралюченко остался в Харькове, где тренировал в структуре "Металлиста" и работал скаутом, а затем был ассистентом главного тренера "Металлиста 1925".

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