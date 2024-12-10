Помер Сергій Ралюченко: легенда Металіста 1925 та українського футболу

Сергій Ралюченко. Фото: "Металіст 1925"

Український футбол зазнав чергової втрати. Помер відомий футболіст і тренер Сергій Ралюченко.

Про це повідомив ФК "Металіст 1992", у створенні якого Ралюченко відіграв важливу роль.

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Сергій Ралюченко. Фото: "Металіст 1925"

Помер ветеран українського футболу

Ралюченко помер у віці 62 роки.

"Сергій Петрович був відомим футболістом і тренером, стояв біля витоків створення нашого клубу, був асистентом головного тренера "Металіста 1925" та очолював юнацьку команду "Металіст Юніор".

ФК "Металіст 1925" висловлює щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Сергія Петровича!" — заявили у "Металісті 1925".

Як футболіст Ралюченко грав на позиції півзахисника за вінницьку "Ниву", "Зірку" Кропивницький, київський СКА, харківський "Металіст", польські "Сталь" і "Стілон", запорізьке "Торпедо", "Темп" із Шепетівки, "Скалу" Стрий, "Ворсклу" Полтава та "Нафтовик" Охтирка.

Після завершення кар'єри у 1998 році киянин Ралюченко залишився у Харкові, де тренував у структурі "Металіста" і працював скаутом, а згодом був асистентом головного тренера "Металіста 1925".

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