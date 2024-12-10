Шахтар приймає Баварію в Лізі чемпіонів — стартові склади команд

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

В рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" приймає мюнхенську "Баварію". Матч відбудеться на "Фельтінс-Арена в Гельзенкірхені, Німеччина.

Перед грою команди опублікували стартові склади, передає портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Шахтаря" у матчі Ліги чемпіонів не зміг розраховувати на дискваліфікованого лівого захисника Педріньо.

Напрошувалось, що лівим захисником вийде Азарові, але тренер змістив на цю позицію змістив Матвієнка, а в центр поля вийшов Грант.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Грам, Матвієнко — Бондаренко, Марлон, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Степаненко, Егіналду, Криськів, Швед, Азарові, Вінісіус, Назарина, Педріньйо да Сілва, Невертон, Фарина.

"Баварія": Перец — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Геррейру — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Сане — Мюллер.

Запасні: Шмітт, Кланац, Даєр, Ібрагімович, Бої, Іранкуда, Азеко, Тель, Павлович, Азну.

Матч "Шахтар" — "Баварія" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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