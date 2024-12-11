Донецкий Шахтер проиграл мюнхенской Баварии 1-5 в Лиге чемпионов

Матч "Шахтер" — "Бавария". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов прошли матчи шестого тура основного раунда. Донецкий "Шахтер" в Гельзенкирхене принимал "Баварию".

"Шахтер" уступил со счетом 1:5, передает портал Новини.LIVE.

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Ошибка Пушича повлекла за собой разгром

Перед матчем Марино Пушич не смог рассчитывать на левого защитника Педриньо Азеведо. При этом вместо того, чтобы заменить бразильца грузином Азаровым, тренер "горняков" выпустил на поле неопытного Грама. Выход юного игрока привел к трем пропущенным голам.

При этом "Шахтер" хорошо начал матч, забив на 5-й минуте.

"Бавария" активно начала матч и загнала украинский клуб в свою штрафную. Однако "горняки" успешно провели первую контратаку. Зубков нашел свободную зону на левом фланге и Кевин вырвался на ворота соперника и обыграл его — 1:0.

Гол Кевина. Фото: Reuters

На 11-й минуте немцы сравняли счет. Грам неудачно перехватил мяч у Олисе и отдал голевую передачу на мощно пробившего под перекладину Лаймера.

После пропущенного гола Бавария контролировала матч, но украинцы не давали им оставаться в опасных ситуациях.

На 43-й минуте Судаков не смог поразить пустой угол ворот после прострела Кевина. Георгию никто не мешал забить. После этого момента "Бавария" забила в следующей атаке.

Мусиала подобрал мяч после ошибки Марлона и отыграл под удар не промахнувшегося Мюллера.

Во втором тайме "Шахтер" начал играть хуже, что привело еще к трем пропущенным голам.

На 66-й минуте судья из-за нарушения правил отменил гол Мусиалы. Но через две минуты Грамм в своей штрафной сфолил против Бои — пенальти. С 11 метров не промахнулся Олисе.

"Бавария" отмечает четвертый гол. Фото: Reuters

Мусиала все же смог забить на 87-й минуте. Сначала он подобрал мяч после отскока от Грама, а затем обыграл защитника и расстрелял ворота.

В добавленное время Олисе прошел всю защиту "Шахтера" и обыграла Ризныка — 1:5.

"Шахтер" — "Бавария" — 1:5

Голы: Кевин, 5 — Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олисе, 70, 93, Мусиала, 87

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