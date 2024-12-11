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Шахтер разгромно уступил Баварии из-за неудачных кадровых решений

11 декабря 2024 00:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Донецкий Шахтер проиграл мюнхенской Баварии 1-5 в Лиге чемпионов
Матч "Шахтер" — "Бавария". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Лиге чемпионов прошли матчи шестого тура основного раунда. Донецкий "Шахтер" в Гельзенкирхене принимал "Баварию".

"Шахтер" уступил со счетом 1:5, передает портал Новини.LIVE.

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Шахтер – Бавария
Судья отменил гол "Баварии". Фото: Reuters

Ошибка Пушича повлекла за собой разгром

Перед матчем Марино Пушич не смог рассчитывать на левого защитника Педриньо Азеведо. При этом вместо того, чтобы заменить бразильца грузином Азаровым, тренер "горняков" выпустил на поле неопытного Грама. Выход юного игрока привел к трем пропущенным голам.

При этом "Шахтер" хорошо начал матч, забив на 5-й минуте.

"Бавария" активно начала матч и загнала украинский клуб в свою штрафную. Однако "горняки" успешно провели первую контратаку. Зубков нашел свободную зону на левом фланге и Кевин вырвался на ворота соперника и обыграл его — 1:0.

Шахтер – Бавария
Гол Кевина. Фото: Reuters

На 11-й минуте немцы сравняли счет. Грам неудачно перехватил мяч у Олисе и отдал голевую передачу на мощно пробившего под перекладину Лаймера.

После пропущенного гола Бавария контролировала матч, но украинцы не давали им оставаться в опасных ситуациях.

На 43-й минуте Судаков не смог поразить пустой угол ворот после прострела Кевина. Георгию никто не мешал забить. После этого момента "Бавария" забила в следующей атаке.

Мусиала подобрал мяч после ошибки Марлона и отыграл под удар не промахнувшегося Мюллера.

Во втором тайме "Шахтер" начал играть хуже, что привело еще к трем пропущенным голам.

На 66-й минуте судья из-за нарушения правил отменил гол Мусиалы. Но через две минуты Грамм в своей штрафной сфолил против Бои — пенальти. С 11 метров не промахнулся Олисе.

Шахтер – Бавария
"Бавария" отмечает четвертый гол. Фото: Reuters

Мусиала все же смог забить на 87-й минуте. Сначала он подобрал мяч после отскока от Грама, а затем обыграл защитника и расстрелял ворота.

В добавленное время Олисе прошел всю защиту "Шахтера" и обыграла Ризныка — 1:5.

"Шахтер" — "Бавария" — 1:5

Голы: Кевин, 5 — Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олисе, 70, 93, Мусиала, 87

Напомним, клубы не хотят сдавать в аренду стадионы клубу Александра Поворознюка.

В "Шахтере" решили уволить Марино Пушича и знают, кто его заменит на должности главного тренера.

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футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Бавария еврокубки

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