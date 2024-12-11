Тренер Шахтера Пушич объяснил выбор состава после матча с Баварией

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов проиграл "Баварии" со счетом 1:5. После игры наставник "горняков" Марино Пушич был расстроен.

На послематчевой пресс-конференции он агрессивно ответил на вопросы по составу, передает пресс-служба "горняков".

Читайте также:

Пушич не признает свою ошибку

Специалиста разозлил вопрос журналиста о выборе стартового состава, поскольку он выпустил на фланг защиты Николая Матвиенко, а не Иракли Азарова.

При этом место Матвиенко в центре защиты занял Алаа Грамм, ошибки которого привели к трем пропущенным мячам.

Пушич заметил, что принял такое решение, считая его полезным для матча. Он отметил, что это сработало в первом тайме.

"Это действительно ваш первый вопрос? Вы всегда спрашиваете о составе, кто играет или не играет. Потому что я так решил и считал, что это пойдет на пользу в этом матче. Как вы можете увидеть, это пошло на пользу в первом тайме", — сказал Пушич.

Также Пушич отметил, что Граам является фантастическим молодым игроком. Интересно, что в УПЛ этот перспективный игрок почти не играет.

Напомним, ранее мы показали, как выглядит жена центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич принял решение о будущем главного тренера Имада Ашура.

"Ингулец" не может проводить матчи, так как команде никто не предоставляет стадион в аренду.

Гимнаст Илья Ковтун не взял флаг Украины на празднование победы в Германии.