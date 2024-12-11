Тренер Шахтера Пушич объяснил выбор состава после матча с Баварией

Пушич грубо ответил журналисту после поражения Баварии
Донецкий "Шахтер" в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов проиграл "Баварии" со счетом 1:5. После игры наставник "горняков" Марино Пушич был расстроен.
На послематчевой пресс-конференции он агрессивно ответил на вопросы по составу, передает пресс-служба "горняков".
Пушич не признает свою ошибку
Специалиста разозлил вопрос журналиста о выборе стартового состава, поскольку он выпустил на фланг защиты Николая Матвиенко, а не Иракли Азарова.
При этом место Матвиенко в центре защиты занял Алаа Грамм, ошибки которого привели к трем пропущенным мячам.
Пушич заметил, что принял такое решение, считая его полезным для матча. Он отметил, что это сработало в первом тайме.
"Это действительно ваш первый вопрос? Вы всегда спрашиваете о составе, кто играет или не играет. Потому что я так решил и считал, что это пойдет на пользу в этом матче. Как вы можете увидеть, это пошло на пользу в первом тайме", — сказал Пушич.
Также Пушич отметил, что Граам является фантастическим молодым игроком. Интересно, что в УПЛ этот перспективный игрок почти не играет.
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