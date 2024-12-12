Шелаев призвал Пушича досрочно уйти из Шахтера

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" провалил поединок Лиги чемпионов против "Баварии", получив в свои ворота сразу пять мячей. После матча с немцами еще больше усилились голоса болельщиков и отдельных экспертов, призывающих наставника "горняков" уйти в отставку.

Бывший игрок "Шахтера" Олег Шелаев считает, что Пушичу пора уходить в отставку, пишет Sport Arena.

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Он напомнил, что главный тренер влияет на игру команды и ее результаты.

Что сказал Шелаев

"Мое мнение — Пушичу нужно уйти в отставку, но он и сам об этом завуалированно говорил, об этом в интервью недавно", — сказал он.

Шелаев отметил, что, возможно, Пушич морально иссяк, а может, это просто не его команда.

В то же время он напомнил, что Пушич тренирует команду в очень тяжелое для страны время.

Донецкий "Шахтер" после шести сыгранных матчей в Лиге чемпионов занимает 27 место, его отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка.

Команда Пушича за шесть сыгранных поединков победила только однажды.

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