Шелаев призвал Пушича досрочно уйти из Шахтера

Бывший игрок сборной Украины призвал Пушича уйти в отставку
Донецкий "Шахтер" провалил поединок Лиги чемпионов против "Баварии", получив в свои ворота сразу пять мячей. После матча с немцами еще больше усилились голоса болельщиков и отдельных экспертов, призывающих наставника "горняков" уйти в отставку.
Бывший игрок "Шахтера" Олег Шелаев считает, что Пушичу пора уходить в отставку, пишет Sport Arena.
Он напомнил, что главный тренер влияет на игру команды и ее результаты.
Что сказал Шелаев
"Мое мнение — Пушичу нужно уйти в отставку, но он и сам об этом завуалированно говорил, об этом в интервью недавно", — сказал он.
Шелаев отметил, что, возможно, Пушич морально иссяк, а может, это просто не его команда.
В то же время он напомнил, что Пушич тренирует команду в очень тяжелое для страны время.
Донецкий "Шахтер" после шести сыгранных матчей в Лиге чемпионов занимает 27 место, его отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка.
Команда Пушича за шесть сыгранных поединков победила только однажды.
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