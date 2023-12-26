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Ексгравець збірної України залишить Дніпро-1

26 грудня 2023 08:24
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Агабекян Карен
редактор
Ексгравець збірної України залишить Дніпро-1
Василь Кравець. Фото: "Дніпро-1"
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Агабекян Карен
редактор

Один із лідерів Української прем'єр-ліги "Дніпро-1" взимку може залишитися без одного з найдорожчих гравців. Футболіст сам не хоче залишатися у клубі.

Команду хоче залишити лівий захисник Василь Кравець, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Джерело розповіло, що 26-річний футболіст незадоволений кількістю ігрового часу, що отримує в команді. Кравець як гравець, за якого віддали "Ворсклі" 800 тисяч євро, хотів би грати більше.

Зазначимо, що цього сезону Кравець із 17 турів Української прем'єр-ліги був задіяний лише у 13 іграх. При цьому Василь розпочинав у стартовому складі лише дев'ять матчів.

Цікаво, що для бюджету "Дніпра-1", що відчуває труднощі, відхід Кравця може стати вигідним, оскільки він є одним з найбільш високооплачуваних гравців у команді.

Зазначимо, що авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Кравця у 1,2 млн євро.

Нагадаємо, шанс для Мудрика — у наступному матчі у "Челсі" не зіграє 12 футболістів.

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