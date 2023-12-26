Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-игрок сборной Украины покинет Днепр-1 arrow

Экс-игрок сборной Украины покинет Днепр-1

26 декабря 2023 08:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Экс-игрок сборной Украины покинет Днепр-1
Василий Кравец. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Один из лидеров Украинской премьер-лиги "Днепр-1" зимой может остаться без одного из самых дорогих игроков. Футболист сам не хочет оставаться в клубе.

Команду хочет покинуть левый защитник Василий Кравец, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Читайте также:

Потеря или балласт для "Днепра-1"

Источник рассказал, что 26-летний футболист недоволен количеством получаемого в команде игрового времени. Кравец, как игрок, за которого отдали "Ворскле" 800 тысяч евро, хотел бы играть больше.

Отметим, что в текущем сезоне Кравец из 17 туров Украинской премьер-лиги был задействован лишь в 13 играх. При этом Василий начинал в стартовом составе лишь девять матчей.

Интересно, что для испытывающего трудности бюджета "Днепра-1" уход Кравца может стать выгодным, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кравца в 1,2 млн евро.

Напомним, шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграет 12 футболистов.

Известны детали последнего предложения "Ювентуса" по Судакову.

Украинец оказался в топ-5 лучших вратарей Лиги Европы.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.

"Милан", "Рома" и "Лацио" конкурируют в борьбе за малоизвестного украинца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Часть регионов охватила воздушная тревога — какие области могут атаковать "шахеды" - 80x80

Часть регионов охватила воздушная тревога — какие области могут атаковать "шахеды"

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме