Экс-игрок сборной Украины покинет Днепр-1

Василий Кравец. Фото: "Днепр-1"

Один из лидеров Украинской премьер-лиги "Днепр-1" зимой может остаться без одного из самых дорогих игроков. Футболист сам не хочет оставаться в клубе.

Команду хочет покинуть левый защитник Василий Кравец, сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Источник рассказал, что 26-летний футболист недоволен количеством получаемого в команде игрового времени. Кравец, как игрок, за которого отдали "Ворскле" 800 тысяч евро, хотел бы играть больше.

Отметим, что в текущем сезоне Кравец из 17 туров Украинской премьер-лиги был задействован лишь в 13 играх. При этом Василий начинал в стартовом составе лишь девять матчей.

Интересно, что для испытывающего трудности бюджета "Днепра-1" уход Кравца может стать выгодным, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кравца в 1,2 млн евро.

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