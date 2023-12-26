Экс-игрок сборной Украины покинет Днепр-1
Один из лидеров Украинской премьер-лиги "Днепр-1" зимой может остаться без одного из самых дорогих игроков. Футболист сам не хочет оставаться в клубе.
Команду хочет покинуть левый защитник Василий Кравец, сообщил журналист Игорь Цыганык.
Потеря или балласт для "Днепра-1"
Источник рассказал, что 26-летний футболист недоволен количеством получаемого в команде игрового времени. Кравец, как игрок, за которого отдали "Ворскле" 800 тысяч евро, хотел бы играть больше.
Отметим, что в текущем сезоне Кравец из 17 туров Украинской премьер-лиги был задействован лишь в 13 играх. При этом Василий начинал в стартовом составе лишь девять матчей.
Интересно, что для испытывающего трудности бюджета "Днепра-1" уход Кравца может стать выгодным, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.
Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кравца в 1,2 млн евро.
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