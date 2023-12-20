СК Днепр-1 не сможет покупать игроков из-за Йовичевича

Игор Йовичевич во время работы в СК "Днепр-1". Фото: пресс-служба клуба

Один из претендентов на чемпионский титул в украинской Премьер-лиге не сможет регистрировать новых футболистов. ФИФА запретила "Днепру-1" проводить трансферы.

Юрий Максимов будет вынужден обойтись без новых игроков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Причины трансферного бана от ФИФА связаны с задолженностями по выплатам перед футболистами и работниками клуба. Согласно информации журналистов, "Днепр-1" до сих пор не выплатил всю сумму по контракту своему бывшему наставнику Игору Йовичевичу.

Игор Йовичевич во время матча. Фото: пресс-служба "Днепр-1"

Что угрожает "Днепру-1"

В случае, если украинский клуб не решит проблему с долгами в ближайшее время, команда Юрия Максимова просто не сможет усилить состав накануне решающего отрезка сезона. Этот вопрос возник уже давно, поскольку финансовые претензии к "Днепр-1" есть даже у бывшего главного тренера команды Игора Йовичевича.

В клубе уже работают над решением этой проблемы. Было принято принципиальное решение о погашении задолженности. Существует вероятность, что трансферный бан с "Днепра-1" снимут до Нового года.

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