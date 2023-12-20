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СК Днепр-1 не сможет покупать игроков из-за Йовичевича

20 декабря 2023 13:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
СК Днепр-1 не сможет покупать игроков из-за Йовичевича
Игор Йовичевич во время работы в СК "Днепр-1". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из претендентов на чемпионский титул в украинской Премьер-лиге не сможет регистрировать новых футболистов. ФИФА запретила "Днепру-1" проводить трансферы. 

Юрий Максимов будет вынужден обойтись без новых игроков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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Причины трансферного бана от ФИФА связаны с задолженностями по выплатам перед футболистами и работниками клуба. Согласно информации журналистов, "Днепр-1" до сих пор не выплатил всю сумму по контракту своему бывшему наставнику Игору Йовичевичу. 

Игор Йовичевич
Игор Йовичевич во время матча. Фото: пресс-служба "Днепр-1"

Что угрожает "Днепру-1" 

В случае, если украинский клуб не решит проблему с долгами в ближайшее время, команда Юрия Максимова просто не сможет усилить состав накануне решающего отрезка сезона. Этот вопрос возник уже давно, поскольку финансовые претензии к "Днепр-1" есть даже у бывшего главного тренера команды Игора Йовичевича. 

В клубе уже работают над решением этой проблемы. Было принято принципиальное решение о погашении задолженности. Существует вероятность, что трансферный бан с "Днепра-1" снимут до Нового года. 

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику. 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

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