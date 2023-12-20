СК Днепр-1 не сможет покупать игроков из-за Йовичевича
Один из претендентов на чемпионский титул в украинской Премьер-лиге не сможет регистрировать новых футболистов. ФИФА запретила "Днепру-1" проводить трансферы.
Юрий Максимов будет вынужден обойтись без новых игроков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Причины трансферного бана от ФИФА связаны с задолженностями по выплатам перед футболистами и работниками клуба. Согласно информации журналистов, "Днепр-1" до сих пор не выплатил всю сумму по контракту своему бывшему наставнику Игору Йовичевичу.
Что угрожает "Днепру-1"
В случае, если украинский клуб не решит проблему с долгами в ближайшее время, команда Юрия Максимова просто не сможет усилить состав накануне решающего отрезка сезона. Этот вопрос возник уже давно, поскольку финансовые претензии к "Днепр-1" есть даже у бывшего главного тренера команды Игора Йовичевича.
В клубе уже работают над решением этой проблемы. Было принято принципиальное решение о погашении задолженности. Существует вероятность, что трансферный бан с "Днепра-1" снимут до Нового года.
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