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В СК Днепр-1 рассказали, сколько хотят заработать на трансфере Пихаленка

19 декабря 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В СК Днепр-1 рассказали, сколько хотят заработать на трансфере Пихаленка
Александр Пихаленок с женой. Фото: instagram.com/pikhalonok76/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

СК "Днепр-1" рассмотрит вариант о продаже своего лидера Александра Пихаленка. Один из лидеров украинской Премьер-лиги хочет заработать значительную сумму на этом трансфере. 

Пихаленок может уйти из "Днепра-1" уже в январе следующего года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Александр Пихаленок может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна-2024. СК "Днепр-1" будет вынужден продать лидера, чтобы заработать деньги перед решающей частью борьбы за чемпионский титул. 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок во время матча. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Куда уйдет Пихаленок 

В украинском клубе смирились с необходимостью продажи 26-летнего футболиста. Контракт Александра Пихаленка с "Днепром-1" действует до лета 2025-го года, однако он уйдет из клуба до того, как закончится срок действия соглашения. 

"Днепр-1" хочет получить за Пихаленка не менее четырех миллионов евро в том случае, если Александр перейдет в другой украинский клуб. В том случае, если полузащитник продолжит карьеру в зарубежной команде, трансферная стоимость футболиста может быть снижена до трех миллионов евро. 

В сезоне 2023/2024 Александр Пихаленок сыграл 17 матчей в УПЛ, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. 

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