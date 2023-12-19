В СК Днепр-1 рассказали, сколько хотят заработать на трансфере Пихаленка

Александр Пихаленок с женой. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

СК "Днепр-1" рассмотрит вариант о продаже своего лидера Александра Пихаленка. Один из лидеров украинской Премьер-лиги хочет заработать значительную сумму на этом трансфере.

Пихаленок может уйти из "Днепра-1" уже в январе следующего года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Александр Пихаленок во время матча. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Куда уйдет Пихаленок

В украинском клубе смирились с необходимостью продажи 26-летнего футболиста. Контракт Александра Пихаленка с "Днепром-1" действует до лета 2025-го года, однако он уйдет из клуба до того, как закончится срок действия соглашения.

"Днепр-1" хочет получить за Пихаленка не менее четырех миллионов евро в том случае, если Александр перейдет в другой украинский клуб. В том случае, если полузащитник продолжит карьеру в зарубежной команде, трансферная стоимость футболиста может быть снижена до трех миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Александр Пихаленок сыграл 17 матчей в УПЛ, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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