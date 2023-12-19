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У СК Дніпро-1 розповіли, скільки хочуть заробити на трансфері Піхальонка

19 грудня 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У СК Дніпро-1 розповіли, скільки хочуть заробити на трансфері Піхальонка
Олександр Піхальонок із дружиною. Фото: instagram.com/pikhalonok76/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

СК "Дніпро-1" розгляне варіант про продаж свого лідера Олександра Піхальонка. Один із лідерів української Прем'єр-ліги хоче заробити значну суму на цьому трансфері.

Піхальонок може піти з "Дніпра-1" вже в січні наступного року, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Олександр Піхальонок може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна-2024. СК "Дніпро-1" буде змушений продати лідера, щоб заробити гроші перед вирішальною частиною боротьби за чемпіонський титул.

Олександр Пихаленок
Олександр Піхальонок під час матчу. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Куди піде Піхальонок

В українському клубі упокорилися з необхідністю продажу 26-річного футболіста. Контракт Олександра Піхальонка з "Дніпром-1" діє до літа 2025 року, проте він піде з клубу до того, як закінчиться термін дії угоди.

"Дніпро-1" хоче отримати за Піхальонка не менше чотирьох мільйонів євро у тому випадку, якщо Олександр перейде до іншого українського клубу. Якщо півзахисник продовжить кар'єру в закордонній команді, трансферна вартість футболіста може бути знижена до трьох мільйонів євро.

У сезоні 2023/2024 Олександр Піхальонок зіграв 17 матчів в УПЛ, забив три голи та зробив чотири результативні передачі.

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