СК Дніпро-1 не зможе купувати гравців через Йовичевича

Ігор Йовичевич під час роботи у СК "Дніпро-1". Фото: пресслужба клубу

Один із претендентів на чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі не зможе реєструвати нових футболістів. ФІФА заборонила "Дніпру-1" проводити трансфери.

Юрій Максимов буде змушений обійтися без нових гравців, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Причини трансферного бану від ФІФА пов'язані із заборгованостями з виплат перед футболістами та працівниками клубу. За інформацією журналістів, "Дніпро-1" досі не виплатив усю суму за контрактом своєму колишньому наставнику Ігору Йовичевичу.

Ігор Йовичевич під час матчу. Фото: пресслужба "Дніпро-1"

Що загрожує "Дніпру-1"

Якщо український клуб не розв'яже проблему з боргами найближчим часом, команда Юрія Максимова просто не зможе посилити склад напередодні вирішального відрізка сезону. Це питання постало вже давно, оскільки фінансові претензії до "Дніпро-1" є навіть у колишнього головного тренера команди Ігора Йовичевича.

У клубі вже працюють над розв'язання цієї проблеми. Прийняли принципове рішення про погашення заборгованості. Існує ймовірність, що трансферний бан із "Дніпра-1" знімуть до Нового року.

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