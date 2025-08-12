Відомий тренер звернувся до Динамо перед матчем-відповіддю ЛЧ

Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній капітан та головний тренер київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко поділився очікуваннями від матчу-відповіді своєї колишньої команди з кіпрським "Пафосом" у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першій зустрічі українці поступилися з рахунком 0:1.

Фахівець зазначив, що результат протистояння ще не вирішений, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Анатолій Дем'яненко закликав київську команду зробити серйозні висновки та показати максимум у Лімасолі. Фахівець наголосив, що "Пафос" — не випадковий чемпіон Кіпру, а команда з хорошими легіонерами та налагодженою грою на контратаках. Тому киянам необхідно діяти максимально зібрано та реалізовувати моменти, яких у першому матчі не вистачало.

Що Дем'яненко сказав про матч "Динамо"

Легенда "Динамо" висловив сподівання, що футболісти під керівництвом Олександра Шовковського впораються із завданням виходу до наступного раунду. На його думку, ключовими факторами стануть настрій, концентрація і грамотна реалізація гольових шансів.

"Динамо" здатне переломити ситуацію в Лімасолі. Грати потрібно з повною самовіддачею і повагою до суперника. Перемогу принесе не тільки майстерність, а й характер, який кияни вміють показувати. Уболівальники заслуговують, щоб команда билася до кінця, і я впевнений, що хлопці це зроблять", — пояснив Дем'яненко.

Поєдинок "Пафос" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

