Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Екснаставник Динамо звернувся до команди перед грою з Пафосом

Екснаставник Динамо звернувся до команди перед грою з Пафосом

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:50
Відомий тренер звернувся до Динамо перед матчем-відповіддю ЛЧ
Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній капітан та головний тренер київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко поділився очікуваннями від матчу-відповіді своєї колишньої команди з кіпрським "Пафосом" у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першій зустрічі українці поступилися з рахунком 0:1.

Фахівець зазначив, що результат протистояння ще не вирішений, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Реклама
Читайте також:

Анатолій Дем'яненко закликав київську команду зробити серйозні висновки та показати максимум у Лімасолі. Фахівець наголосив, що "Пафос" — не випадковий чемпіон Кіпру, а команда з хорошими легіонерами та налагодженою грою на контратаках. Тому киянам необхідно діяти максимально зібрано та реалізовувати моменти, яких у першому матчі не вистачало.

Що Дем'яненко сказав про матч "Динамо"

Легенда "Динамо" висловив сподівання, що футболісти під керівництвом Олександра Шовковського впораються із завданням виходу до наступного раунду. На його думку, ключовими факторами стануть настрій, концентрація і грамотна реалізація гольових шансів.

"Динамо" здатне переломити ситуацію в Лімасолі. Грати потрібно з повною самовіддачею і повагою до суперника. Перемогу принесе не тільки майстерність, а й характер, який кияни вміють показувати. Уболівальники заслуговують, щоб команда билася до кінця, і я впевнений, що хлопці це зроблять", — пояснив Дем'яненко.

Поєдинок "Пафос" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, Катерина Табашник приєднається до Магучіх та Левченко на етапі Діамантової ліги в Сілезії.

Чемпіонський пояс Олександра Усика за версією WBO опинився під загрозою через позицію організації.

Мозес Ітаума не повинен виходити на ринг з українським боксером — Рой Джонс назвав вагому причину.

"Шахтар" та "Локомотив" конфліктують через тренера, який перейшов працювати в донецьку команду.

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський Пафос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації