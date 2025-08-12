Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Экс-наставник Динамо обратился к команде перед игрой с Пафосом

Экс-наставник Динамо обратился к команде перед игрой с Пафосом

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:50
Известный тренер обратился к Динамо перед ответным матчем ЛЧ
Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший капитан и главный тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от ответного матча своей бывшей команды с кипрским "Пафосом" в квалификации Лиги чемпионов. В первой встрече украинцы уступили со счетом 0:1.

Специалист отметил, что исход противостояния еще не предрешен, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Реклама
Читайте также:

Анатолий Демьяненко призвал киевскую команду сделать серьезные выводы и показать максимум в Лимасоле. Специалист подчеркнул, что "Пафос" — не случайный чемпион Кипра, а команда с хорошими легионерами и отлаженной игрой на контратаках. Поэтому киевлянам необходимо действовать максимально собранно и реализовывать моменты, которых в первом матче не хватало.

Что Демьяненко сказал о матче "Динамо"

Легенда "Динамо" выразил надежду, что футболисты под руководством Александра Шовковского справятся с задачей выхода в следующий раунд. По его мнению, ключевыми факторами станут настрой, концентрация и грамотная реализация голевых шансов.

"Динамо" способно переломить ситуацию в Лимасоле. Играть нужно с полной самоотдачей и уважением к сопернику. Победу принесет не только мастерство, но и характер, который киевляне умеют показывать. Болельщики заслуживают, чтобы команда билась до конца, и я уверен, что ребята это сделают", — объяснил Демьяненко.

Поединок "Пафос" — "Динамо" пройдет во вторник, 12 августа, в 20:00 по киевскому времени. 

Напомним, Екатерина Табашник присоединится к Магучих и Левченко на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии. 

Чемпионский пояс Александра Усика по версии WBO оказался под угрозой из-за позиции организации. 

Мозес Итаума не должен выходить на ринг с украинским боксером — Рой Джонс назвал вескую причину

"Шахтер" и "Локомотив" конфликтуют из-за тренера, который перешел работать в донецкую команду. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский Пафос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации