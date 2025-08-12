Известный тренер обратился к Динамо перед ответным матчем ЛЧ

Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший капитан и главный тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от ответного матча своей бывшей команды с кипрским "Пафосом" в квалификации Лиги чемпионов. В первой встрече украинцы уступили со счетом 0:1.

Специалист отметил, что исход противостояния еще не предрешен, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Анатолий Демьяненко призвал киевскую команду сделать серьезные выводы и показать максимум в Лимасоле. Специалист подчеркнул, что "Пафос" — не случайный чемпион Кипра, а команда с хорошими легионерами и отлаженной игрой на контратаках. Поэтому киевлянам необходимо действовать максимально собранно и реализовывать моменты, которых в первом матче не хватало.

Что Демьяненко сказал о матче "Динамо"

Легенда "Динамо" выразил надежду, что футболисты под руководством Александра Шовковского справятся с задачей выхода в следующий раунд. По его мнению, ключевыми факторами станут настрой, концентрация и грамотная реализация голевых шансов.

"Динамо" способно переломить ситуацию в Лимасоле. Играть нужно с полной самоотдачей и уважением к сопернику. Победу принесет не только мастерство, но и характер, который киевляне умеют показывать. Болельщики заслуживают, чтобы команда билась до конца, и я уверен, что ребята это сделают", — объяснил Демьяненко.

Поединок "Пафос" — "Динамо" пройдет во вторник, 12 августа, в 20:00 по киевскому времени.

