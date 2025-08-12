Ващук объяснил, что поможет Динамо обыграть Пафос в ЛЧ

Ващук оценил шансы Динамо в ответном матче с Пафосом
Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился ожиданиями от ответного матча своей бывшей команды против кипрского "Пафоса" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Первая встреча завершилась минимальной победой киприотов 1:0, но Ващук верит в то, что киевляне сумеют отыграться, сообщает "Динамо Киев от Шурика".
По мнению Владислава Ващука, поражение в Киеве нельзя назвать закономерным. Он отметил, что у динамовцев было достаточно голевых моментов, чтобы победить, но подопечным Александра Шовковского не хватило точности в завершении атак.
Как "Динамо" сыграет в ответном матче
Важным моментом, считает экс-игрок, станет старт встречи в Лимассоле. Попытка быстро забить может как помочь, так и навредить, поэтому "Динамо" нужно сохранять баланс между атакой и надёжной игрой в обороне. Он уверен, что команда способна пройти "Пафос" и продолжить борьбу в Лиге чемпионов.
Оценка шансов и влияние внешних факторов
Ващук напомнил, что в условиях войны и сложной логистики украинские клубы работают в крайне непростых условиях. При этом он похвалил команду за то, что игроки перестают использовать переезды как оправдание, сосредотачиваясь на результате.
"Думаю, что "Динамо" справится с задачей и пройдёт в следующий раунд. Сейчас главное — сыграть умно, с полной самоотдачей и помнить, что для болельщиков в Украине эта победа будет иметь особое значение", — рассказал Ващук.
