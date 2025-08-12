Видео
Ващук оценил шансы Динамо в ответном матче с Пафосом

Дата публикации 12 августа 2025 12:39
Ващук объяснил, что поможет Динамо обыграть Пафос в ЛЧ
Владислав Ващук перед благотворительным матчем. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился ожиданиями от ответного матча своей бывшей команды против кипрского "Пафоса" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Первая встреча завершилась минимальной победой киприотов 1:0, но Ващук верит в то, что киевляне сумеют отыграться, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

По мнению Владислава Ващука, поражение в Киеве нельзя назвать закономерным. Он отметил, что у динамовцев было достаточно голевых моментов, чтобы победить, но подопечным Александра Шовковского не хватило точности в завершении атак. 

Александр Шовковский
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Как "Динамо" сыграет в ответном матче

Важным моментом, считает экс-игрок, станет старт встречи в Лимассоле. Попытка быстро забить может как помочь, так и навредить, поэтому "Динамо" нужно сохранять баланс между атакой и надёжной игрой в обороне. Он уверен, что команда способна пройти "Пафос" и продолжить борьбу в Лиге чемпионов. 

Виталий Буяльский
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Оценка шансов и влияние внешних факторов
Ващук напомнил, что в условиях войны и сложной логистики украинские клубы работают в крайне непростых условиях. При этом он похвалил команду за то, что игроки перестают использовать переезды как оправдание, сосредотачиваясь на результате.

"Думаю, что "Динамо" справится с задачей и пройдёт в следующий раунд. Сейчас главное — сыграть умно, с полной самоотдачей и помнить, что для болельщиков в Украине эта победа будет иметь особое значение", — рассказал Ващук. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
