Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ващук оцінив шанси Динамо в матчі-відповіді з Пафосом

Ващук оцінив шанси Динамо в матчі-відповіді з Пафосом

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 12:39
Ващук пояснив, що допоможе Динамо обіграти Пафос у ЛЧ
Владислав Ващук перед благодійним матчем. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Колишній захисник збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук поділився очікуваннями від матчу-відповіді своєї колишньої команди проти кіпрського "Пафосу" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою кіпріотів 1:0, але Ващук вірить у те, що кияни зуміють відігратися, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Реклама
Читайте також:

На думку Владислава Ващука, поразку в Києві не можна назвати закономірною. Він зазначив, що у динамівців було достатньо гольових моментів, щоб перемогти, але підопічним Олександра Шовковського забракло точності в завершенні атак.

Александр Шовковский
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Як "Динамо" зіграє в матчі-відповіді

Важливим моментом, вважає ексгравець, стане старт зустрічі в Лімасолі. Спроба швидко забити може як допомогти, так і нашкодити, тому "Динамо" потрібно зберігати баланс між атакою та надійною грою в обороні. Він упевнений, що команда здатна пройти "Пафос" й продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів.

Виталий Буяльский
Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Оцінка шансів і вплив зовнішніх чинників
Ващук нагадав, що в умовах війни та складної логістики українські клуби працюють у вкрай непростих умовах. При цьому він похвалив команду за те, що гравці перестають використовувати переїзди як виправдання, зосереджуючись на результаті.

"Думаю, що "Динамо" впорається із завданням і пройде до наступного раунду. Зараз головне — зіграти розумно, з повною самовіддачею і пам'ятати, що для вболівальників в Україні ця перемога матиме особливе значення", — розповів Ващук.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" готується виконати одну з умов трансферу українця Іллі Забарного.

Столичний "Локомотив" звинуватив донецький "Шахтар" у тому, що володарі Кубка України переманили тренера.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик може бути позбавлений одного з поясів уже найближчим часом.

Магучіх, Табашник та Левченко виступлять у Сілезії — де та коли дивитися етап Діамантової ліги.

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Владислав Ващук Пафос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації