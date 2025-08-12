Ващук пояснив, що допоможе Динамо обіграти Пафос у ЛЧ

Владислав Ващук перед благодійним матчем. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Колишній захисник збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук поділився очікуваннями від матчу-відповіді своєї колишньої команди проти кіпрського "Пафосу" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою кіпріотів 1:0, але Ващук вірить у те, що кияни зуміють відігратися, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Реклама

Читайте також:

На думку Владислава Ващука, поразку в Києві не можна назвати закономірною. Він зазначив, що у динамівців було достатньо гольових моментів, щоб перемогти, але підопічним Олександра Шовковського забракло точності в завершенні атак.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Як "Динамо" зіграє в матчі-відповіді

Важливим моментом, вважає ексгравець, стане старт зустрічі в Лімасолі. Спроба швидко забити може як допомогти, так і нашкодити, тому "Динамо" потрібно зберігати баланс між атакою та надійною грою в обороні. Він упевнений, що команда здатна пройти "Пафос" й продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів.

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Оцінка шансів і вплив зовнішніх чинників

Ващук нагадав, що в умовах війни та складної логістики українські клуби працюють у вкрай непростих умовах. При цьому він похвалив команду за те, що гравці перестають використовувати переїзди як виправдання, зосереджуючись на результаті.

"Думаю, що "Динамо" впорається із завданням і пройде до наступного раунду. Зараз головне — зіграти розумно, з повною самовіддачею і пам'ятати, що для вболівальників в Україні ця перемога матиме особливе значення", — розповів Ващук.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" готується виконати одну з умов трансферу українця Іллі Забарного.

Столичний "Локомотив" звинуватив донецький "Шахтар" у тому, що володарі Кубка України переманили тренера.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик може бути позбавлений одного з поясів уже найближчим часом.

Магучіх, Табашник та Левченко виступлять у Сілезії — де та коли дивитися етап Діамантової ліги.